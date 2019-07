Feuer und Flamme für die Region

Allein dieses Wochenende stehen mit dem Zurlaubener Moselfest in Trier (12. bis 15. Juli) und dem Stadtfest Hermeskeil (13. bis 21. Juli) zwei Klassiker auf dem Programm. Auf dem Trierer Viehmarkt kann man zudem am Samstag (13. Juli) Kreatives auf dem "Moselschätze"-Designmarkt entdecken.

Am kommenden Wochenende lockt dann das Konzer Heimat- und Weinfest (19. bis 22. Juli) mit Live-Musik, Feuerwerk und buntem Rahmenprogramm. Und in Thalfang kann man am 21. Juli über den 25. Kunst-Handwerkermarkt schlendern.

Ritter-Romantik, Mittelalter-Musik und Gaukler-Gaudi: Als größtes Mittelalterspektakel in Luxemburg und der Großregion, lädt das Ritter-Fest "Festival Médiéval" vom 27. Juli bis 4. August in die spektakuläre Kulisse der Burg Vianden.

Wein, Live-Musik, kulinarische Spezialitäten und ein Feuerwerkgibt es vom 2. bis 5. August beim traditionellen Trierer Weinfest im Ortsteil Olewig.

Vom 9. bis 12. August findet nach der großartigen Premiere im vergangenen Jahr die Neuauflage der Sektgala vor der romantischen Kulisse des Kurfürstlichen Palais in Trier statt.

Zum dreizehnten Mal steigen bei der MoselBallonFiesta im Industriepark Region Trier in Föhren am 16. und 17. August die Heißluftballone in die Lüfte. Und mit der Säubrennerkirmes feiert Wittlich vom 16. bis 19. August eines der größten Volksfeste in Rheinland-Pfalz.

Vom 23. bis 25. August öffnen beim "SaarRieslingSommer" zwölf renommierte Saarweingüter ihre Türen und Keller. Und auch die Trierer Bierbörse feiert dann Premiere. Das Zurlaubener Ufer verwandelt sich für drei Tage in den größten Biergarten in ganz Trier. Ritter, Räuber, Gaukler und Spielleut' geben sich derweil beim Manderscheider Burgenfest am 24. und 25. August die Ehre.

Der mit 81 Metern höchste mobile Aussichtsturm der Welt namens "City Skyliner" macht vom 30. August bis 6. Oktober Station in Trier (Parkplatz am Roten Turm neben der Konstantin-Basilika).

Das Saarweinfest in Saarburg bietet vom 31. August bis 2. September Weinstraße, Live-Musik und buntes Rahmenprogramm in der Altstadt. Das Bernkasteler Weinfest steht für gelebte Gastfreundschaft, leckere Weine und tolle Stimmung: Vom 29. August bis 2. September ist es wieder soweit.

Noch mehr Tipps

In "Zuhause.erleben" stellen wir Ausflugstipps und Veranstaltungen in der Region vor. Es ist an vielen Auslagestellen in der Region kostenlos erhältlich. Das kostenlose E-Paper gibt es hier.

CN