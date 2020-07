Fieberambulanz in Trier schließt Ende Juli

Die Praxis in Ehrang schließt ihre Fieberambulanz, weil die Zahl der Tests stark zugenommen hat und von ihr allein mittlerweile nicht mehr bewältigt werden kann. Zeitweise wurden in jüngster Zeit über 100 Tests pro Tag in Ehrang gemacht. Die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte haben in den letzten Wochen Strukturen aufgebaut, um die Behandlung von Infektpatientinnen und –patienten auch vor Ort leisten zu können. Dazu wurden auch Corona-Sprechstunden in Arztpraxen eingerichtet, deren Zahl stetig steigt.

Die Praxis Parth-Guthmann wird, wie andere Ärzte auch, weiterhin eine gesonderte Corona-Sprechstunde anbieten.

Menschen, die Erkältungsbeschwerden haben oder fürchten, sich mit dem Coronavirus angesteckt zu haben, sollten sich zunächst telefonisch bei ihrem Arzt / ihrer Ärztin melden, um das Vorgehen zu besprechen. Außerhalb der Sprechzeiten und am Wochenende können sie auch den ärztlichen Bereitschaftsdienst anrufen unter der Nummer 116 117 oder unter 0800 99 00 400. Für Hör- und Sprachgeschädigte hält der ärztliche Bereitschaftsdienst ein Fax-Formular bereit.

Viele Hausärzte und Hausärztinnen bieten inzwischen eine „Infekt-Sprechstunde“ an und machen auch Tests auf Coronavirus-Infektionen. Die Kassenärztliche Vereinigung Rheinland-Pfalz listet auf ihrer Webseite derzeit folgende Corona-Anlaufstellen für Trier auf:

HNO-Praxis, Fleischstraße 10

Praxis Dr. Monika Kölsch und Dr. Christophe Walentiny, Kutzbachstraße 13 – 15

Praxis Dr. Ursula König und Irina Daneliya, Matthiasstraße 15

Praxis Dr. Matthias Lazzaro und Dr. Martina Hausen-Benk, Biewerer Straße 217

Praxis Dr. Mechthild Matheus-Höller und Dr. Karin Bach, Eurenerstraße 189

MVZ MVS für Schmerztherapie GmbH, Karl-Marx-Straße 48

Praxis Marina Prizker, Augustinusstraße 5

Praxis Dr. Walter Gradel und Dr. Frank Meier-Gerwig, An der Ehranger Mühle 8

Praxis Guthmann-Parth, Unter dem Dostler 2

Die Anlaufstellen werden auf der Internetseite der Kassenärztlichen Vereinigung aufgelistet und fortlaufend aktualisiert: https://www.kv-rlp.de/patienten/wegweiser-coronavirus/corona-anlaufstellen/

(RED)