Flogging Molly spielt bei "Porta hoch drei"

Kaum eine andere Band verbreitet dermaßen gute Laune wie die Band aus Kalifornien und Irland: Flogging Molly sorgen mit energiegeladenen Shows für reichlich Spaß, Schweiß und Pogo beim Publikum. Dabei versprüht Frontmann und Mastermind Dave King reichlich irisches Lebensgefühl. Mit ihrem sechsten Studioalbum "Life is Good" spielen Flogging Molly nach ihrer erfolgreichen "Life is good Tour" am 20. Juni 2019 auch vor der Porta Nigra.

Über Flogging Molly

Flogging Molly gründete sich 1997 im Molly Malone’s Pub in Los Angeles. Dort nahmen sie auch im selben Jahr das Album "Alive Behind The Green Door" auf. Die sieben wechselnden Mitglieder beherrschen sowohl Folk-Gitarre, Mandoline, Banjo, Akkordeon, Fiddle und Tin Whistle, als auch die punk-typischen Instrumente E-Gitarre, Bass und Schlagzeug. Bis 2011 veröffentlichte die Band neun Alben. Auch in Deutschland werden immer mehr Menschen auf die Band aufmerksam. Spätestens seit dem 2004 erschienenen Album "Within A Mile Of Home" erfreut sich die Band großer Beliebtheit.

Das sagen die Veranstalter

"Flogging Molly ist eine hervorragende Live-Band, deren Konzerte ihren ganz besonderen Charme haben – feiern und tanzen garantiert. Denn die Mischung aus irischer Folklore und Punkmusik sorgt für ausgelassene Stimmung beim Publikum. Ausverkaufte Shows, zahlreiche Festivalauftritte sowie Support-Shows von 'Die Toten Hosen' sprechen für sich", sagt Oliver Thome, Geschäftsführer von Popp Concerts.

"Mit Samy Deluxe aus Hamburg, Midnight Oil aus Australien und Flogging Molly aus Kalifornien und Irland treten Bands aus drei verschiedenen Kontinenten bei Porta hoch drei 2019 auf. Dies unterstreicht den internationalen Charakter des Festivals und der Stadt Trier", sagt Norbert Käthler, Geschäftsführer der ttm.

Karten für das Flogging Molly-Konzert gibt es ab sofort auch beim WochenSpiegel.

RED