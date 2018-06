"Forschergeist": Kita Christi Himmelfahrt holt Bundessieg

Rheinland-Pfalz holt den Bundessieg: Die Katholische Kita Christi Himmelfahrt konnte mit ihrer Projektarbeit überzeugen und ist einer von fünf Bundessiegern beim Kita-Wettbewerb "Forschergeist 2018", zu dem 651 Bewerbungen aus ganz Deutschland eingereicht worden sind.

Qualität und Kreativität in der frühkindlichen Bildung

Zur Preisverleihung in der Akademie der Künste in Berlin waren rund 50 Erzieher aus ganz Deutschland angereist, um als Vertreter der 16 Landessieger-Kitas um die zusätzliche Auszeichnung als Bundessieger zu fiebern. Zahlreiche Gäste aus Politik und Gesellschaft drückten ihnen die Daumen. Nach der Ehrung der 16 Landessieger auf der Bühne verkündete Staatssekretär Rachel die mit Spannung erwarteten fünf Bundessieger. "Gerade in Zeiten, in denen in Deutschland viel über die öffentliche Wertschätzung des Erzieherberufes und die Qualität in Kitas diskutiert wird, ist der 'Forschergeist'-Wettbewerb hoch aktuell und wichtig", sagte der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesministerium für Bildung und Forschung Thomas Rachel, MdB. "Die anwesenden Erzieher haben mit ihren Projekten gezeigt, dass sie MINT-Themen kindgerecht in der Kita behandeln und daraus anspruchsvolle Projekte entwickeln. Ganz nach dem Motto des Wettbewerbs 'Neugier Gewinnt!' haben sie den Forschergeist der Kinder aufgenommen und gefördert."

"Kitas als Bildungsort unersetztlich"

"Kitas sind als Bildungsort unersetzlich", sagte Prof. Dr. Wolfgang Schuster, Vorsitzender der Deutsche Telekom Stiftung: "In Kitas begleiten kompetente Fachkräfte die Kinder bei ihrer persönlichen und sozialen Entwicklung und legen den Grundstein für einen reflektierten Umgang mit technologischen und gesellschaftlichen Veränderungen. Es wird ein hoher Einsatz von Kita-Fachkräften gefordert und sie stehen vor vielen Herausforderungen. Mit dem 'Forschergeist'-Wettbewerb möchten wir die Relevanz der frühkindlichen MINT-Bildung in der Kita hervorheben und die wichtige Arbeit der pädagogischen Fachkräfte öffentlich wertschätzen."

"Durch Projekte erleben Kinder Spaß und Freude am Entdecken und Verstehen unserer Welt. Mit den kreativ umgesetzten Projektideen haben die Erzieher die Neugier, Lern- und Denkfreude der Mädchen und Jungen erfolgreich gefördert – das ist essentiell, um den Herausforderungen einer immer komplexer werdenden Welt erfolgreich begegnen zu können", sagte Prof. Dr. Jürgen Mlynek, Vorsitzender des Stiftungsrats der Stiftung "Haus der kleinen Forscher".

Die 16 Projekte der Landessieger sowie die drei Projektarbeiten der Sonderpreisträger werden als Ideen-Fundus und Inspirationsquelle für pädagogische Fach- und Lehrkräfte in einer Dokumentation veröffentlicht.

Die fünf Bundessieger und ihre Projekte:

"Schneckenspiralen – von der Natur zur Technik", kommunales Kinderhaus Regenbogen aus Weissach (Baden-Württemberg)

"Die Vermessung der Welt", Caritas Kinderhaus LEO aus Coburg (Bayern)

"Kinder an den Matsch! Lehmbau", städtischer Kindergarten Schloss Einstein aus Iserlohn (Nordrhein-Westfalen)

"Im Reich der Pilze", Katholische Kita Christi Himmelfahrt, Katholische KiTa gGmbH Trier (Rheinland-Pfalz)

"Von der Kakaobohne bis zur Schokolade", AWO Kindertagesstätte "Haus des Kindes" aus Gera (Thüringen)

Die drei Sonderpreisträger:

Sonderpreis Nachhaltigkeit: "Vom Alles-Laden zum Alles-gut-Laden", städtisches Kinderhaus Kunterbunt aus Ansbach (Bayern)

Sonderpreis Kreativität: "Das Geheimnis von Herrn Wilhelmy", Kommunaler Marienkindergarten aus Unkel (Rheinland-Pfalz)

Sonderpreis Medienkompetenz: "Entstehung eines Trickfilms", Städtische Tageseinrichtung für Kinder Mehringstraße aus Gelsenkirchen (Nordrhein-Westfalen)

Über den "Forschergeist 2018"

Der "Forschergeist" ist ein bundesweiter Kita-Wettbewerb der Deutsche Telekom Stiftung und der Stiftung "Haus der kleinen Forscher". Gesucht und prämiert werden Projekte, die Mädchen und Jungen für die Welt der Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften oder Technik begeistert haben. Mit dem Wettbewerb möchten die Initiatoren das Engagement der pädagogischen Kita-Fachkräfte wertschätzen und sie weiter zur frühpädagogischen Bildungsarbeit motivieren. Alle Kitas Deutschlands konnten sich vom 6. September 2017 bis zum 31. Januar 2018 online mit ihrer Projektbeschreibung bewerben. Insgesamt gingen 651 Bewerbungen ein. Eine Experten-Jury hat für jedes Bundesland das gelungenste Projekt als Landessieger ausgewählt. Alle 16 Landessieger konkurrieren miteinander um den Bundessieg. Die fünf Bundessieger wurden auf der Bundespreisverleihung in Berlin bekannt gegeben. Die Landessieger erhalten jeweils 2.000 Euro, jeder Bundessieger zusätzlich 3.000 Euro zur Förderung der Qualität der mathematischen, informatischen, naturwissenschaftlichen oder technischen Bildungsarbeit in der Kita. Zudem wurden Sonderpreise verliehen, die wiederum mit 2.000 Euro dotiert sind.



Weitere Informationen zum Wettbewerb "Forschergeist 2018" gibt es hier.

