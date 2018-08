Forstamt lädt zum Meulenwaldtag ein

"Highlight des Tages wird sicher die Waldarbeitsmeisterschaft in der Meulenwaldarena sein", so Forstamtsleiter Gundolf Bartmann bei der Vorstellung des Programms. Vier Teams zu je zwei Forstwirten messen sich in unterschiedlichen Disziplinen im Umgang mit der Motorsäge. Wer will, kann an diesem Tag auch einmal selbst einen modernen Forstspezialschlepper bedienen. Weitere Einblicke in die Waldarbeit geben die kurzen Waldführungen mit dem Förster, Vorführungen modernster Forsttechnik, wie Holzvollernter, Einsatzmöglichkeiten von Drohnen sowie ein Infostand über die beruflichen Perspektiven in der Forstwirtschaft.

"Aktion Grün" und Waldquiz

Im Rahmen der "Aktion Grün" der Landesregierung werden Beispiele von Lebensraumverbesserungen zur Erhaltung der Artenvielfalt präsentiert. "Wir legen aber beim Meulenwaldtag insbesondere wegen der Familien und Kinder auch wieder Wert auf zahlreiche Mitmachaktionen, Spaß und Spiel", sagt der Cheforganisator des Tages, Förster Thomas Grünhäuser. Es gibt ein Waldquiz und -am Ende des Tages werden drei Gewinner per Loswahl ermittelt - sowie Bastel- und Spielaktionen, einen Niedrigseilparcours und das Bogenschießen mit den St. Sebastianus Schützen Trier. "Die Kinder können sich ganz besonders auf die Vorführung 'Kaspers Waldabenteuer' des berühmten Puppentheaters 'Kussani' um 15 Uhr freuen", verrät Thomas Grünhäuser.

Musikalische Unterhaltung und Verpflegung

Auch das kulinarische Angebot wird keine Wünsche offenlassen. So gibt es neben Wildspezialitäten, Kaffee und Kuchen auch die Landesaktion "Rheinland-Pfalz isst besser". Dort kann man auch fleischlose Alternativen probieren. Das ganztägige musikalische Programm auf der Waldbühne wird gestaltet von der Bergmannskapelle Thomm und dem Musikverein Kordel. Ab 16 Uhr spielen Andreas Sittmann & Friends auf und sorgen für einen stimmungsvollen Ausklang der Veranstaltung.

Info

Die Veranstaltung findet am Sonntag, 12. August, ab 11 Uhr am Forstamt Trier (Am Rothenberg 10) statt. Weitere Infos sowie das vollständige Programm gibt es hier. Der Eintritt ist frei.

