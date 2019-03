Frau hebt Geld mit gestohlener Bankkarte ab

Am 17. Oktober um 12.04 und um 12.05 Uhr hob eine Unbekannte mit den gestohlenen Bankkarten zweimal Geld an einem Automaten der Sparkassenfiliale in der Simeonstraße in Trier ab und erbeutete so einen niedrigen vierstelligen Geldbetrag. Die Täterin konnte anhand der installierten Videoüberwachungsanlage der Sparkassenfiliale aufgezeichnet werden. Eine Gesichtserkennungsrecherche des Landeskriminalamtes verlief negativ. Die Frau konnte bislang nicht identifiziert werden.

Zeugen gesucht

Durch die Öffentlichkeitsfahndung mit den Bildern erhofft sich die Kriminalpolizei Trier Hinweise von Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter der Telefonnummer 0651 / 9779-2290 oder -2253.

RED