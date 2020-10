Frauenpower zeigt ihre neuesten Seiten

Wer träumt nicht davon, ein ausgeglichenes, zufriedenes Leben zu führen? Doch wo liegt das Geheimnis einer erfolgreichen Balancestrategie? Mit dieser Frage beschäftigen wir uns in der aktuellen Ausgabe von »eff«. Antworten liefern uns unter anderem bekannte Köpfe aus der Region.



Zum Beispiel die Trierer Bestseller-Autorin Stefanie Stahl, momentan Deutschlands gefragteste Psychologin. Sie spricht in unserem Interview über das »innere Kind« und warum in ihm der Schlüssel zur Lösung unserer Probleme liegt. Die Diplompsychologin erklärt, was die Psyche und die Musik gemeinsam haben und wie wir uns selbst auf dem Weg zu einem erfüllten Leben im Weg stehen.



Dr. Harsha Gramminger bringt die zeitlosen Lehren des Arjuveda in die moderne westliche Welt und macht sie für jedermann anwendbar. Ihr Rat für innere Balance in Corona-Zeiten: »Raus in die Natur!« – und zwar allein mit sich, seinem Atem, der Natur und auch seinen Gedanken. Am besten zwei Mal täglich morgens und abends.



Köchin Uschi Wagner vom Genusswerk Eifel aus Körperich setzt auf leichte Küche, gesund und regional. »Ideal jetzt im Herbst sind zum Beispiel Gemüsesorten wir Zucchini, Rote Beete oder Kürbis, Tomaten und Paprika. Gerade wenn man wenig Zeit hat, kann man aus diesen Produkten leckere Suppen kochen ...«



Natürlich dürfen in einem Frauenmagazin auch ein wenig Glamour und Personality nicht fehlen. Katarina Barley, Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, und ihr frisch angetrauter Ehemann Marco van den Berg, Trainer der Römerstrom Gladiators Trier, haben uns unter anderem verraten, warum sie ihre Hochzeit drei Tage am Stück gefeiert haben und wohin es in die Flitterwochen ging.



Der Trierer Adelsexperte Michael Begasse berichtet seit fast 30 Jahren über die »High Society« und erzählt uns, wie die Royals den Balance-Spagat zwischen öffentlichem und privatem Leben meistern und warum Rania von Jordanien für ihn die schönste Königin der Welt ist.



Und dazu gib es in »eff« wie gewohnt die neusten Trends und Tipps zum Thema Mode und Stil, Schönheit und Balance, Genuss und Freizeit, Wohnen und Leben sowie Kunst und Kultur.

