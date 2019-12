Friedenslicht steht für Wärme, Solidarität und Mitgefühl

Bürgermeisterin Elvira Garbes hieß die Gruppe aus dem Stadtteil Heiligkreuz willkommen. Seit 1986 wird jedes Jahr in der Adventszeit in der Geburtskirche Jesu in Bethlehem eine Kerze entzündet und in die Welt ausgesendet. Über die Stationen Wien und Saarlouis gelangte eine Flamme des Friedenslichts am vergangenen Wochenende nach Trier – als Symbol für Frieden, Wärme, Solidarität und Mitgefühl. Im Bürgeramt am Augustinerhof hat sie nun in den kommenden Wochen ihren festen Platz.

RED/PA