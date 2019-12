Fußgänger schubst Radfahrer auf Auto

Der Radfahrer war auf dem Gehweg entlang der Christophstraße aus Richtung Hauptbahnhof kommend in Richtung Porta Nigra unterwegs. In Höhe der Hausnummer 26, kurz vor der Einmündung zur Sichelstraße, ging ein Fußgänger, dem dieses Verhalten offensichtlich missfiel. Es gab einen kurzen Streit, woraufhin der Fußgänger den noch fahrenden Radfahrer vom Fahrrad schlug bzw. stieß. Der Radfahrer stürzte gegen ein am Straßenrand geparktes Auto. Verletzt wurde er nicht verletzt, es entstand jedoch ein Schaden an dem Auto in Höhe von circa 500 Euro. Der aufgebrachte Fußgänger entfernte sich dann nach Zeugenaussagen in unbekannte Richtung.

Beschreibung

Der Fußgänger wird beschrieben als Mitte 50 und circa 1.70 Meter groß. Er trug eine schwarze Lederjacke, helle Jeans und hatte eine Halbglatze. Im Rahmen der Ermittlungen fiel auf, dass der Radfahrer stark alkoholisiert war. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde eingeleitet.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Trier unter der Nummer 0651/9779-3200 in Verbindung zu setzen.

RED