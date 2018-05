Future: Starte jetzt in deine Zukunft

Mit über 60 regionalen Unternehmen ist das Informationsangebot der Messe so groß wie selten zuvor. So bietet sich die einmalige Chance, umfassende Einblicke in interessante Berufe und Studienfächer mit guten Zukunftsperspektiven zu gewinnen. Junge Menschen, die eine passende Ausbildung suchen, aber auch ihre Eltern können sich Orientierung über die rund 240 angebotenen Ausbildungsgänge in der Region verschaffen. Und nicht nur das: Im direkten Gespräch mit Ausbildungsleitern vor Ort finden sie Gelegenheit, alle Fragen nach Inhalten, Aufnahme- und Einstellungsvoraussetzungen oder Zukunftschancen zu klären. Heribert Wilhelmi, Vorsitzender der Geschäftsführung der Arbeitsagentur Trier: "Wir wollen mit unserer Messe erreichen, dass junge Leute sich neutral und individuell über die verschiedenen Berufsbilder informieren können und so eine erste Orientierungshilfe auf dem Ausbildungsmarkt erhalten."

Programm zum Mitmachen

Wie gewohnt gibt es wieder viele Programmpunkte zum Mitmachen. Eine Aktionsfläche bietet die Möglichkeit, sich unter dem Motto "Berufe live erleben – Teste deine Talente" in verschiedenen Berufsbildern auszuprobieren. Ein weiterer Höhepunkt ist ein kostenloses Bewerbungsfotoshooting. "Das Foto ist die Visitenkarte einer jeden Bewerbung und hinterlässt einen bleibenden Eindruck beim Arbeitgeber", weiß Oliver Schmitz, Teamleiter der Berufsberatung. "Deshalb ist ein gutes, aussagekräftiges Foto, das die Persönlichkeit des Bewerbers widerspiegelt, ein Muss". Auf der "Future" können Jugendliche ein solches Bewerbungsfoto vom Profi erhalten. Sie sollten nur im passenden Outfit kommen. Ein Gratis-Styling gibt es als Extra dazu.

Individuelle Berufs- und Studienberatung

Zum abwechslungsreichen Veranstaltungsprogramm gehört darüber hinaus eine individuelle Berufs- und Studienberatung, die wichtige Tipps zur Zukunftsplanung gibt. Gemeinsam mit den Berufsberatern können die Besucher herausfinden, welcher Beruf zu ihnen passt, ob Studium oder Ausbildung die richtige Wahl ist. Wer ungewöhnliche Wege einschlagen will, ist auf der "Future" ebenfalls genau richtig: Junge Männer, die etwa eine Ausbildung zum Erzieher machen wollen, oder junge Frauen, die eine Karriere als Kfz-Mechatronikerin planen, werden von der Beauftragten für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt beraten. Sie informiert hinsichtlich der Chancen von geschlechtsuntypischen Berufen und ermuntert dazu, ausgetretene Pfade zu verlassen. Wer seine Bewerbungsunterlagen mitbringt, kann sie vom Profi checken lassen, um sie im Anschluss direkt am Messestand seines Wunschbetriebs abzugeben.

"Bank Day"

Erstmalig präsentiert sich in diesem Jahr auch der "Bank Day" auf der "Future". Auszubildende der regionalen Banken geben dabei persönliche und spannende Einblicke in die Geschichte und die beruflichen Möglichkeiten des Finanzwesens. In welche Richtung der Berufswunsch auch geht, auf der "Future" können sich Schüler, Schulabgänger und Studienaussteiger über die Karrierechancen in der Region schlau machen und viele wichtige Tipps mit nach Hause nehmen.

RED