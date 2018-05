Geschäftsführer Hollmann bleibt bei Eintracht Trier

Eintracht-Vorstand Roman Gottschalk freut sich über die Vertragsverlängerung mit dem Geschäftsführer: "Wir sind sehr glücklich, dass es mit der Vertragsverlängerung funktioniert hat. Torge ist eine ganz zentrale Figur bei Eintracht Trier mit der wir vom Vorstand gerne und eng zusammenarbeiten. Nach dem Abstieg standen wir auch strukturell vor einigen großen Herausforderungen. Gemeinsam mit Torge haben wir es geschafft, wieder ein solides Fundament herzustellen. Deshalb freuen wir uns, den eingeschlagenen Weg zusammen mit ihm weitergehen zu können."

Hollmann, der in der Jugendabteilung des SV Meppen das Fußball spielen erlernte, wechselte nach Stationen in Freiburg und Wehen im Jahr 2010 als gestandener Zweitliga-Profi zu Eintracht Trier. Bis 2016 zählte der ehemalige Abwehrspieler im Defensivverbund der Blau-Schwarz-Weißen zu den absoluten Leistungsträgern und Publikumslieblingen. Nach seinem Karriereende wechselte der 36-Jährige auf den Posten des Geschäftsführers, den er nun auch in der kommenden Saison ausführen wird.

"Ich bin ganz ehrlich: Die zwei Jahren waren verdammt anstrengend. Wir mussten viele Dinge neu anstoßen und haben uns in vielen Bereichen neu aufgestellt. Für mich, der erstmals in einer solchen Position tätig ist, war das schon eine riesige Aufgabe. Aber trotz der nicht immer einfachen Bedingungen bin ich weiterhin voller Energie und Ideen. Eintracht Trier ist und war für mich immer eine Herzensangelegenheit - deshalb freue ich mich, dem Verein auch in Zukunft treu zu bleiben", kommentierte Hollmann selbst seine Vertragsverlängerung.

RED