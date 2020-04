Gezielte Beratung und Hilfe bei häuslicher Gewalt

Generell gilt: Social Distancing macht Gewalt noch weniger sichtbar. Winter: "Wir müssen diese massiven Folgen der Krise unbedingt mit im Blick haben." Durch Quarantäne, Ausgangsbeschränkungen und finanzielle Sorgen könne Stress entstehen, der häusliche Gewalt auslösen oder verschlimmern könne: "Für viele Frauen und Mädchen ist die Bedrohung dort am größten, wo sie am sichersten sein sollten: in ihrem eigenen Zuhause. Gewalt geht uns alle an. Bitte schauen Sie nicht weg, sondern unterstützen Sie Betroffene, indem Sie sie über Hilfsangebote informieren, die auf Telefonberatung und Online-Angebote umgestellt haben. Auch alle, die sich Sorgen um betroffene Frauen oder Kinder in ihrem Umfeld machen, können telefonisch oder online Kontakt aufnehmen", so Winter.

Hilfe für Betroffene

Die Frauenbeauftragte präsentiert eine Übersicht:

Frauennotruf Trier, Beratungs- und Fachstelle zu sexualisierter Gewalt, Ostallee 27, 54290 Trier, Beratung: 0651/200-6588, Büro: 0651/49777, info@frauennotruf-trier.de, www.frauennotruf-trier.de

Interventionsstelle Trier, Ostallee 27, 54290 Trier Beratung: 0651/ 9948774, Büro: 9947-881, Fax: 9947-898, info@Interventionsstelle-Trier.de, www.interventionsstelle-trier.de

Frauenhaus, Beratung: Montag bis Freitag, 9 bis 22 Uhr, Samstag, Sonn- und Feiertage 9 bis 12 Uhr telefonisch erreichbar. Aufnahmen nach Absprache täglich bis 22 Uhr, Telefonnummer: 0651/74444.

Beratungsstelle Contra-häusliche-Gewalt in Trier, Träger: pro familia Landesverband Rheinland-Pfalz e.V., Beratung für Menschen, die Gewalt in ihrer Partnerschaft ausüben. Telefonische Sprechzeiten: Montag/Donnerstag, 14 bis 17 Uhr: 0651/46302-140, Fax: 0651/46302-121, Anrufbeantworter außerhalb der Sprechzeiten, zeitnahe Rückrufe.

Polizeilicher Opferschutz: Beratung und Hilfe für Opfer, Zeugen und Angehörige, Polizeipräsidium Trier, Opferschutzbeauftragte Judith Lemke, Telefon: 0651/20157-565, Telefax: 0651/20157-569, E-Mail: opferschutz.pptrier@polizei.rlp.de

Weisser Ring e.V., Beratung für Opfer von Kriminalität, Telefon: 0151/ 55164631, E-Mail: waltraud-kraemer@web.de

Einrichtungen des Sozialdienstes Katholischer Frauen:

Haus Maria Goretti: Wohnheim für psychisch kranke und wohnungslose Frauen in einer akuten Notlage und Krisensituation, Kontakt: 0651/9496-150, E-Mail: hmg@skf-trier.de.

Haltepunkt: niedrigschwellige Einrichtung für wohnungslose und von Wohnungslosigkeit bedrohte, psychisch belastete und sozial benachteiligte Frauen, Telefon: 0651/9496-170, E-Mail: skf@skf-trier.de.

Onlineberatungsangebot "gewalt-los.de": schneller und anonymer Zugang zu Beratung und Hilfe

Frauennotruf, 0651/9496-100, E-Mail: hmg@skf-trier.de.

RED/PA