Gladiators: Dranginis und Geist kehren nicht zurück

Kyle Dranginis war seit dem Sommer 2017 Bestandteil des Kaders der Gladiatoren. Nach seinem Abschluss an der renommierten Gonzaga – University wechselte Dranginis nach Dänemark um für SISU Kopenhagen auf Korbjagd zu gehen. Nach einer Saison in Skandinavien folgte der Wechsel nach Trier. In der abgelaufenen Saison erzielte der 27-jährige Shooting Guard durchschnittlich acht Punkte sowie drei Assists pro Spiel. Highlight seiner Zeit als Gladiator war sicherlich seine 35-Punkte-Gala in seiner ersten Saison in Trier, gegen die Kirchheim Knights. Bis zuletzt war Dranginis wichtiger Bestandteil der Rotation von Ex-Coach Christian Held.

„Ich hatte eine tolle Zeit in Trier. Ich habe mich in der Stadt und vor allem in der Arena zu jedem Zeitpunkt sehr wohl gefühlt. Ein großes Dankeschön geht an die Verantwortlichen der RÖMERSTROM Gladiators, meine tollen Mitspieler aus den drei Jahren und natürlich an die hervorragenden Fans, die jedes Heimspiel zu einem Erlebnis gemacht haben“, so Dranginis zu seinem Abschied.

Neben Kyle Dranginis verlässt auch Jordan Geist die Gladiators Trier. Der 23-jährige US-Amerikaner kam vor der abgelaufenen Saison nach Trier und hinterließ als Topscorer des Teams einen bleibenden Eindruck in der Moselstadt. Geist kam direkt von der Universtiy of Missouri und absolvierte somit sein erstes Profijahr als Gladiator. In seinem Rookie-Jahr erzielte Geist 18,6 Punkte pro Spiel, was ihn nicht nur zum Topscorer der Gladiators machte, sondern auch im ligaweiten Vergleich für den dritten Platz in der Scorerliste reichte. Zusätzlich war Geist mit einer Dreierquote von 40,6 Prozent einer der sichersten Schützen der gesamten 2. Basketball-Bundesliga. Unvergessen bleibt seine Leistung in der knappen Overtime-Niederlage gegen die MLP Academics Heidelberg, wo er nicht nur 38 Punkte erzielte, sondern sein Team mit einem schweren Dreier nach dem anderen immer wieder zurück ins Spiel brachte. „Es war ein unglaublich schönes und lehrreiches erstes Jahr für mich als Profispieler. Ich habe mich in Trier direkt willkommen gefühlt und mich sehr schnell eingelebt. Ich möchte mich bei allen Fans, Verantwortlichen und Mitspielern für diese besondere Erfahrung bedanken. Ein besonderer Dank geht an meine Coaches Christian Held und Jonas Borschel, die mir in meiner sportlichen Entwicklung enorm weitergeholfen haben“, sagt Jordan Geist über seine Saison bei den Gladiators.

„Wir danken sowohl Kyle als auch Jordan für ihr hervorragendes Engagement für die Gladiators Trier“, so Geschäftsführer Andre Ewertz. „Beide haben sich in ihrer Zeit bei uns als absolut professionelle Sportler präsentiert und beide hatten großen Anteil an den gefeierten Erfolgen der letzten Jahre. Kyle und Jordan waren nicht nur auf dem Feld, sondern auch in der Kabine ein wichtiger Teil unseres Teams. Daher sind wir davon überzeugt, dass beide ihren Weg machen werden und auch außerhalb von Trier erfolgreich sein werden“, so Ewertz weiter.