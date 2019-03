Gladiators: geschwankt, aber nicht gefallen

Von Bernd Schneider und Vinzenz Anton

Beim Hinspiel in Ostsee-Nähe profitierten Triers Basketball-Profis von einer gewissen Neulings-Unreife der Seawolves, die die alleinige Saisonauftaktpartie der Zweiten Liga mit 79:85 verloren. Doch danach zimmerten die Rostocker eine geradezu sensationelle Auswärtsbilanz von 22:4 Tabellenpunkten, die lediglich in Hamburg und in Karlsruhe getrübt wurde. Und irgendwann überholten die Hansestädter die Moselstädter im Klassement. Entsprechend hoch ist der Stellenwert des vierten Gladiators-Sieges in Folge. Vom absoluten Wert ganz zu schweigen.

Die "Seewölfe" agierten in der ersten Halbzeit nicht ihrem Platz im obersten Tabellenviertel und besagter Auswärtsbilanz entsprechend: Trefferquote ohne Freiwürfe 32 Prozent, 30:42-Rückstand nach 7:1-Führung, aus dem sogar ein 32:51 erwuchs. Nach der Pause spielte der weitestangereiste Gladiators-Gast wesentlich besser. Allerdings: In einer kritischen Phase der Trierer, in deren Verlauf die "Seewölfe" von 42:54 auf 49:54 verkürzten, verfehlten die vorjährigen Drittligisten letzten Endes erneut zu oft das Ziel. Niedergeschlagen hat sich dies in einer Gesamtquote von 38 Prozent (die ebenfalls höchst unbefriegenden 43 Prozent missglückter Freiwürfe nicht mitgezählt). Ob der Pech-Anteil dabei so groß war, wie ihn der ehemalige Trierer Spieler Oliver Clay veranschlagte, ließ sich weder belegen noch widerlegen. Wie auch immer: Rückblickend erging es den Gladiators wie in diesen stürmischen Tagen den meisten Bäumen: geschwankt, aber nicht gefallen.

Trier unübertrefflich

Das einsatzunfähige Kader-Mitglied Simon Schmitz glaubt, ein Erfolgsgeheimnis entdeckt zu haben: "Es versteckt sich niemand mehr." Überhaupt nicht zu verbergen war mal wieder die Super-Qualität des aktuellen Kapitäns Jermaine Bucknor. Der 35-jährige Kanadier, dessen Vertrag vorerst bis Mitte 2020 läuft, tut zwischen den Spielen enorm viel für seine Fitness. Schmitz (29) hat sein Engagement in diesen Tagen um zwei weitere Jahre verlängert und sagte uns dazu: "Für mich gibt es keinen besseren Standort als Trier."

Sieger-Trainer Christian Held äußerte "Stolz" bezüglich seiner Schützlinge, vergaß in seinem Fazit aber natürlich nicht zu erwähnen, dass man den Gegner "zurück ins Spiel gelassen" habe.

Wie schwierig die Gladiators-Aufgaben in Heidelberg (17. März) und in Ehingen (23. März) sind, verdeutlicht unsere Extra-Tabelle nur für die zwölf Rückrunde-Spieltage: Da führen Rostock und Heidelberg mit je 9 Siegen. Es folgen Hamburg, Ehingen und Nürnberg (je 8) sowie Trier, Karlsruhe, Tübingen und der "normale" Spitzenreiter Chemnitz (je 7). Die Heidelberger haben wie die Trierer zuletzt viermal in Folge gewonnen. Ihre bislang letzte Niederlage erlitten die Neckarstädter vor drei Wochen in Rostock.

Statistik des Tages