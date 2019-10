Gladiators schlagen Chemnitz

Hochweriges Cross-Quad gestohlen

Ochtendung. Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Sonntag, 6. Oktober, zwischen 22.30 und 7.50 Uhr, aus einem in eimem Carport in Ochtendung, Heinrich-Heine-Straße, abgestellten und verschlossenen Lieferwagen ein blau-schwarzes Cross-Quad der Marke "Yamaha, Typ: YFZ 450 R" gestohlen.