Gladiators: Jermaine Bucknor verlängert Vertrag

In der abgelaufenen Saison erzielte Bucknor durchschnittlich 9,3 Punkte und 4,6 Rebounds in 21:57 Minuten Spielzeit pro Partie. Für die kommende Saison wechselt Bucknor von der Rückennummer 4 zur 32, die er bereits zum Beginn seiner Zeit in Trier trug.

„Wir sind froh, dass Buck für eine weitere Saison bei uns bleibt. Er hat in den Gesprächen zur Vertragsverlängerung schnell deutlich gemacht, dass er unbedingt bei uns bleiben möchte. Für die aktuelle Situation brachte er sehr viel Verständnis mit und war sofort bereit, sich an die aktuellen Gegebenheiten anzupassen. Das ist nicht selbstverständlich und hat seine Loyalität zum Verein und der Stadt nochmals eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Wir sind sehr glücklich, eine sinnvolle Lösung für beide Seiten gefunden zu haben, und für die kommende Saison mit Buck planen zu können“, so Geschäftsführer Andre Ewertz zur Vertragsverlängerung des Publikumslieblings.

Mit seiner Erfahrung auf und abseits des Feldes wird Jermaine Bucknor auch nächstes Jahr ein wichtiger Teil des Kaders der Gladiators Trier sein. Bucknor soll zusammen mit seinem Landsmann Brody Clarke die Position des Power Forwards bekleiden und dem jungen Neuzugang mit seiner Erfahrung und seinen Fähigkeiten in dessen Entwicklung zur Seite stehen. „Ich bin natürlich extrem glücklich für ein weiteres Jahr bei den Gladiators bleiben zu können. Trier ist für mich und meine Familie eine zweite Heimat und wir fühlen uns unglaublich wohl hier. Ich freue mich auf die sportlichen Herausforderungen, die vor uns liegen und endlich wieder vor unseren Fans in der Arena Trier einzulaufen. Besonders freue ich mich, dass ich wieder mit meiner alten Nummer 32 auflaufen kann, da sie für mich eine große Bedeutung hat: Sie repräsentiert meine Familie, denn die Drei steht für meine drei wundervollen Kinder, die mir unglaublich viel Kraft geben und die Zwei symbolisiert das Duo aus mir und meiner Frau, die immer hinter mir steht, egal was passiert. Wir haben zusammen noch einiges vor und ich kann es kaum erwarten, dass es endlich wieder losgeht“, sagt Jermaine Bucknor.

Auch Headcoach Marco van den Berg ist sehr glücklich, Jermaine Bucknor für die nächste Saison im Team zu haben und sagt zu dessen Vertragsunterschrift: „Buck ist sehr wichtig für unser Team und unseren Plan. Er gehört zum Fundament unserer Arbeit und beweist immer wieder seinen unbändigen Siegeswillen. Er hat als Sportler aber auch als Mensch direkt gezeigt, dass er zu unserem Team gehören und mit uns erfolgreich sein will. Das zeigt nicht nur seine Loyalität und Einstellung gegenüber dem Team und dem Verein, sondern ist ein großartiger Bonus für unsere jüngeren Spieler, die sehr davon profitieren einen erfahrenen Spieler mit solchen Qualitäten um sich zu haben. Natürlich ist er auch abseits des Feldes unglaublich wichtig für das Team. Buck gehört von Beginn an zu unserer Invictus-Philosophie, daher bin ich sehr glücklich, dass er auch kommende Saison für uns spielen wird“.

RED