Gladiators kooperieren mit Marketing-Experten Jörg Ullmann

Ullmann bringt mehr als 25 Jahre Berufserfahrung, zuletzt in Führungspositionen bei großen (Medien-)Unternehmen und Agenturen mit und soll den Verein mit seinem Know How und einem umfangreichen Netzwerk im In- und Ausland bereichern.

Achim Schmitz, Geschäftsführer der Gladiators Trier: "Wir haben immer betont, dass es uns um mehr geht, als bloß darum den Spielbetrieb aufrecht zu erhalten und Zuschauer in die Halle zu bringen. Wir wollen den Klub, und damit Profisport in der Region, kontinuierlich weiterentwickeln und dazu entsprechende Strukturen schaffen. Entsprechend froh und auch ein wenig stolz sind wir daher, dass wir mit Jörg Ullmann einen renommierten Experten in unseren Reihen begrüßen dürfen." Zuständig für Marketing- und Vertriebsaktivitäten, soll Jörg Ullmann den Gladiatoren dabei helfen, zu wachsen. Die Perspektive: Mittelfristig wieder BBL-tauglich zu sein, in allen Bereichen.

"Ich freue mich sehr über die neue Herausforderung bei einem Klub, der jahrzehntelange Tradition und richtungsweisende Ambition vereint", sagt Jörg Ullmann. "Die Arbeit mit den Gladiators ist für mich mehr als ein übliches Beratungsmandat, sondern auch Herzenssache: Denn schon als Student war ich regelmäßig in der Halle und durfte die Trierer Basketball-Begeisterung live miterleben. Diese Eindrücke habe ich im Lauf meines Berufslebens nicht vergessen. Dass sich jetzt die Zusammenarbeit ergibt, ist umso schöner."

Denn Ullmann ist ein Kind der Region: Geboren in Brilon/Hochsauerlandkreis, absolvierte Ullmann sein Abitur in Gerolstein. Nach seinem Abschluss als Diplom Kaufmann an der Universität Trier arbeitete Ullmann unter anderem für A Gatorade, Bitburger, RTL Television sowie internationale Medien- und Vermarktungsagenturen. Gemeinsamer Nenner: Immer beschäftigte sich der ehemalige deutsche Meister im Triathlon mit dem Spannungsfeld von Sport, Medien und Vermarktung. Zuletzt arbeitete Ullmann als selbständiger Berater unter anderem auch für das Basketball-Spitzenteam BROSE Bamberg. Jörg Ullmann verantwortete Marketing und Vertrieb beim mehrmaligen deutschen Meister. Beste Bedingungen also, um auch bei den Gladiators Trier neue Impulse zu geben.

