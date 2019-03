SP 25. März 2019 Artikel teilen





Gladiators: mit Verzögerung ins Ziel

Trier. Basketball-Endresultate wiederholen sich selten. Die RÖMERSTROM Gladiators erlebten jedoch sogar eine zweite Wiederholung innerhalb eines Vierteljahres: Wie am 23. Dezember in Tübingen und am 11. Januar in Chemnitz unterlagen die Trierer in Ehingen mit 81:89. Diese Niederlage stellte zunächst in Frage, was 45 Stunden später perfekt wurde: Die Playoff-Qualifikation des einzigen rheinland-pfälzischen Zweitligisten. Den vorzeitigen Zieleinlauf und eine Situations-Entschärfung ermöglicht hat die Heimniederlage von Phönix Hagen gegen Rostock. In der Konfrontation zwischen Trierern und Karlsruhern am vorletzten März-Tag geht es nunmehr primär darum, den achten Hauptrunde-Rang und damit den besonders unangenehmen Viertelfinal-Gegner Chemnitz zu vermeiden.