Die aktuell 16 Auszubildenden planten und organisierten nach alter Tradition einen kompletten Abend in Eigenregie. Von der Einladung über die Kreation des Menüs mit Auswahl der korrespondierenden Weine bis hin zu einem unterhaltsamen Programm – die Azubis des Parkhotel Weiskirchen zeigten all das was sie bisher gelernt haben und präsentierten einen schillernden Abend.

Passendes Outfit darf nicht fehlen

Natürlich durfte da das passende Outfit nicht fehlen. Ob Charlestonkleid mit Perlen- und Feder-Accessoires, Knickerbockerhosen mit Hosenträgern oder ganz klassisch im Frack, die rund 100 geladenen Gäste ließen es sich nicht nehmen ganz im Stile der damaligen Zeit zu erscheinen. Gleich zu Beginn wurden sie mit einem Aperitif von den jungen Auszubildenden empfangen, bevor sie den dekorierten Bankettsaal mit zahlreichen Lichteffekten betraten. Allein die in liebevoller Detailarbeit dekorierten Tische, nahmen die Gäste mit auf eine Zeitreise zurück in die Goldenden 20er. Das Azubisprecher-Team rund um Lea Hammenstede, Sina Hobein und Raphael Strobel führte mit Witz und Charme durch den Abend und auch für das passende Rahmenprogramm wurde gesorgt. So heizten zum Beispiel zehn Tänzer der Tanzschule Bootz-Ohlmann den Gästen ein. Während die angehenden Restaurant- und Hotelfachleute für die Unterhaltung und den Service am Gast zuständig waren, ging es in der Küche heiß her. Denn die Koch-Azubis bewiesen ihr Können und zauberten ein Vier-Gänge Menü, das keine Wünsche offen ließ.

"Ein rundum gelungener Abend"

"Es war ein rundum gelungener Abend", so Lea Hammenstede, eine der Azubisprecher des Parkhotel Weiskirchen. "Es ist schön zu sehen, dass sich unsere monatelangen Vorbereitungen ausgezahlt haben und wir gemeinsam mit unseren Gästen einen unvergesslichen Abend verbringen durften." Nun heißt es für die jungen Auszubildenden "Koffer packen", denn nach dem erfolgreichen Azubi-Tag geht es traditionsgemäß auf Azubifahrt. Nach Burgund, Schottland, Venedig und der Champagne, fliegen die jungen Auszubildenden im Februar nach Rom, wo sie sich gastronomisch und kulturell weiterbilden werden.

Ausgezeichnet für Azubiarbeit

Das Parkhotel Weiskirchen ist immer wieder durch sein umfangreiches Engagement in Sachen Ausbildung in aller Munde und gilt sogar als Branchenprimus. Nicht umsonst wurde es bereits mehrfach für seine Azubiarbeit ausgezeichnet. Neben der Ernennung zum "TOP Ausbildungsbetrieb" der IHK Saarland, erhielt das Parkhotel wenige Zeit später auch das Siegel "Exzellente Ausbildung in der Hotellerie". Dabei erreichte das Haus als erster Betrieb bundesweit die volle Punktzahl.

Nun können Lehrer, Eltern und Ausbilder gespannt sein, für welches Motto sich die Auszubildenden im nächsten Jahr entscheiden werden. Eins ist bereits sicher – es wird ein weiterer Abend, der seinesgleichen sucht.

RED