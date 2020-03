"Glücksorte im Saarland": Buch-Premiere in Wadern

Dass das Saarland als ganz besonderer Glücksort in dieser Reihe nicht weiter fehlen darf, war für Marion Demme-Zech glasklar. Fast anderthalb Jahre lang begab sich die Saarländerin auf die Suche nach Glücksorten im Saarland, 80 davon hat sie ausgewählt und stellt sie nun in ihrem neuen Buch "Glücksorte im Saarland" in Bild und Text vor. Bei den vielen Möglichkeiten, die das Saarland bietet, war es nicht einfach für sie eine Auswahl zu treffen und erschwerend kommt hinzu, allerorts traf sie auf nette und offene Saarländer.

So sollte man keinesfalls die Premiere der "Glücksorte im Saarland" in den Lichtspielen Wadern verpassen. "Das wunderbar nostalgische Kino der Filmfreunde Wadern ist so ziemlich der schönste Ort, den man sich für eine erste Lesung vorstellen kann", schwärmt Marion Demme-Zech. Es gibt kleine Filmsequenzen mit Aufnahmen von den Glücksorten, gelesene Häppchen und Glücksgäste in Aktion. Und damit auch die Gäste eingebunden sind, sogar ein echtes Saarlandquiz.

Züscher Glücks-Autorin zu Gast

Ein besonderer Gast sei noch erwähnt: Andrea Fischer, Glücks-Autorin aus Züsch, ist ebenfalls eingeladen und wird ihre krachneuen "Glücksorte im Hunsrück" – selbstverständlich mit etlichen Glücksorten in und um Wadern – zum ersten Mal der Öffentlichkeit präsentieren. Mehr dazu lesen Sie hier.

Info

Die Premiere von "Glücksorte im Saarland" findet am Freitag, 6. März, 19.30 Uhr im Kino Lichtspiele Wadern statt. Die Karten kosten 5 Euro (inklusive einem Glas Sekt), Kinder bis 12 Jahre zahlen 2,50 Euro. (selbstverständlich ohne Sekt).

RED