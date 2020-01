"Gospel Voices Trier" geben Konzert im Brüderkrankenhaus

Ob klassische Gospel-Lieder und Spirituals, Musikstücke geistlichen Liedguts oder solche aus der modernen Unterhaltungsmusik – das Repertoire des Chors "Gospel Voices Trier" ist breit aufgestellt. Der Chor gibt in der Kloster- und Krankenhauskirche Lieder wie "Viva la Vida", "This little light of mine", "Hallelujah", "Ain't no mountain high enough" und "You raise me up" zum Besten. Für die Vielfalt und Flexibilität der Arrangements sorgen nicht zuletzt die zahlreichen Solistinnen und Solisten des Chors, die jährlich gemeinsam unter anderem Sommer- und Adventskonzerte veranstalten.

Info

Das Konzert findet am Sonntag, 26. Januar, um 18 Uhr in der Kloster- und Krankenhauskirche im Brüderkrankenhaus Trier statt. Es ist das Auftaktkonzert des Kunst- und Kulturvereins. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erbeten.

RED