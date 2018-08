Spezialkräfte der Polizei wurden hinzugezogen, die die Wohnung in der Straße "Im Irminenwingert" betraten. In der Wohnung befanden sich allerdings keine Personen mehr. Weitere Ermittlungen führten zu einer anderen Wohnung in der Nachbarschaft. Hier konnte ein 43-jähriger Mann festgenommen werden, der in der E-Mail beschuldigt worden war. Während des Einsatzes war die Straße zeitweise abgesperrt.

Der Aufenthaltsort des 27-Jährigen konnte schließlich ermittelt werden. Er hielt sich seit mehreren Tagen in einer Klinik in Trier auf. Aufgrund der bisherigen Ermittlungen schließt die Polizei nicht aus, dass eine Straftat vorgetäuscht wurde. Eine tatsächliche Bedrohung dürfte nicht vorgelegen haben. Die Ermittlungen dauern an.

RED