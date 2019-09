Gute Chancen für ältere Arbeitnehmer auf dem Arbeitsmarkt

Zusätzlich zum Rückgang der Arbeitslosigkeit in der Region Trier, steigt die Beschäftigung weiter an. Im März 2019 waren 176.359 Menschen in der Region Trier sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Seit März 2018 hat sich die Zahl um 2.323 bzw. 1,3 Prozent erhöht. Fast 90 Prozent dieser neuen Beschäftigten (2.031 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte) waren älter als 55 Jahre. Damit sind momentan 37.041 Menschen, die älter als 55 Jahre sind, aber unterhalb der Regelarbeitsgrenze liegen, sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Das sind 21 Prozent aller Beschäftigten. "Die Unternehmen haben erkannt, dass ältere Mitarbeiter wertvolle Mitarbeiter sind. Die Annahme, dass ältere Menschen keine Beschäftigung mehr finden können, ist nicht mehr richtig", weiß Heribert Wilhelmi, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Trier zu berichten.

Arbeitsmarkt setzt positive Signale

Denn auch was die Arbeitslosigkeit betrifft, zeigen sich positive Effekte. Seit Beginn des Jahres haben 1.197 ältere Arbeitslose eine Erwerbstätigkeit aufgenommen, 3,7 Prozent mehr als noch in 2018. Und sind ältere Arbeitslose dann auf dem 1. Arbeitsmarkt beschäftigt, sind mehr als dreiviertel von diesen sechs Monate später immer noch beschäftigt. Im Vergleich dazu sind es bei den jüngeren Arbeitslosen unter 25 Jahren nur circa 70 Prozent. Auch die Theorie, dass ältere Arbeitslose häufig auch Langzeitarbeitslose sind, gilt pauschal so nicht. Nur etwa 40 Prozent der älteren Arbeitslosen sind auch länger als ein Jahr arbeitslos und nur die Hälfte von diesen bezieht Leistungen nach dem SGB II. "Nicht nur der internationale Tag der älteren Menschen am 1. Oktober zeigt, wie wichtig ältere Menschen für die Gesellschaft sind, auch der Arbeitsmarkt setzt in den vergangenen Jahren positive Signale. Unternehmen tun in Zeiten des Fachkräftemangels gut daran, sich Erfahrung und Know-How so lange wie möglich zu erhalten", so Heribert Wilhelmi weiter.

So wenig Langzeitarbeitslose wie noch nie

Der rückläufige Trend der Gruppe der Langzeitarbeitslosen setzt sich auch im September weiter fort. Mit 2.172 Langzeitarbeitslosen ist der Bestand so gering, wie in keinem September seit Beginn der Dokumentation der Langzeitarbeitslosigkeit im Jahr 2007. Dazu tragen auch die neuen Instrumente, die durch das Teilhabechancengesetz im Januar dieses Jahres eingeführt wurden, bei. In bisher 63 Fällen konnten durch die Unterstützungsmöglichkeiten "Eingliederung von Langzeitarbeitslosen" und "Teilhabe am Arbeitsmarkt" langzeitarbeitslose Menschen ihre Arbeitslosigkeit beenden, indem sie wieder einen Weg auf den Arbeitsmarkt gefunden haben.

Blick in die einzelnen Regionen

Stadt Trier

Die Arbeitslosigkeit in der Stadt Trier ist im September erneut um 213 Personen auf 2.898 gesunken. Im Vergleich zum September des vergangenen Jahres liegt die Arbeitslosigkeit um 370 Personen höher. Die Arbeitslosenquote ging im September um 0,4 Prozentpunkte auf 4,8 Prozent zurück. Im September des vergangenen Jahres lag die Quote bei 4,2 Prozent. In der Stadt Trier sind 1.679 der Arbeitslosen männlich, 1.219 weiblich. Unter allen 2.898 Arbeitslosen befinden sich 434 Jüngere unter 25 Jahren, 521 Ältere über 55 Jahren und 777 Ausländer. 570 Menschen waren länger als ein Jahr arbeitslos. In den Wochen des Septembers haben sich 995 Menschen im Stadtbezirk arbeitslos gemeldet, 1.212 haben ihre Arbeitslosigkeit beendet.

Landkreis Trier-Saarburg

Im Landkreis Trier-Saarburg sank die Arbeitslosigkeit im Laufe des Septembers um 81 Personen bzw. 3,8 Prozent auf 2.035. Im Vergleich zum September 2018 hat sich diese leicht um 8 Personen bzw. 0,4 Prozentpunkte erhöht. Die Arbeitslosenquote ist im Vergleich zum August um 0,1 Prozentpunkte auf 2,5 Prozent gesunken. Im Vergleich zum September 2018 blieb diese konstant. Unter den 1.102 arbeitslosen Männern und 933 arbeitslosen Frauen befinden sich 270 Jüngere unter 25 Jahren, 529 Ältere ab 55 Jahren, 381 Ausländer und 467 Langzeitarbeitslose. 594 Menschen meldeten sich im September arbeitslos, 664 Personen haben ihre Arbeitslosigkeit beendet.

RED