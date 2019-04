Playoffs-Halbfinale: Dolphins treffen auf Thuringia Bulls

Die Dolphins haben sich nach den Spielen gegen Hannover den Einzug ins Halbfinale der Playoffs erspielt. Jetzt will man auch gegen den Stärksten der Liga zeigen, was so möglich ist. Bereits vergangene Woche beim Final Four in München zeigten die Delfine, was in ihnen steckt. Dieses Potential haben auch die Bullen aus Elxleben gesehen.

"Alles ist möglich"

"Nach dem Pokal am vergangenen Wochenende geht es jetzt zurück zu den Playoff Halbfinals am Samstag in Trier. Wir treten gegen starke Bullen an und wir wissen, dass wir in diese Serie als 'Underdog' gehen, aber wir sind auf keinen Fall zu unterschätzen! Wenn wir als Team zusammenhalten, jeder für den anderen kämpft und der Kampf-Geist bei jedem so ist, wie die vergangenen Spiele, dann ist alles möglich. Wir geben alles dafür, diese Sensation zu schaffen, wenn das auch nur bedeutet, die Bullen nur einige Minuten aus ihrem Konzept zu bringen. Wir freuen uns unseren Fans noch einmal ein Top-Spiel zu zeigen und freuen uns wenn wieder alle so zahlreich erscheinen. Nach dem Spiel werden wir uns wieder die Zeit nehmen, noch ein wenig mit euch zu sprechen und diese grandiose Saison zu feiern", so Dolphins-Spieler Jack Davey.

"Verteidigung muss optimal stehen"

Im Fokus gegen die Bullen als Elxleben steht für die Delfine wieder ihre Verteidigung. Man muss versuchen die großen Spieler, wie Vahid und Halouski nicht in die Zone kommen zu lassen. Aber das ist gegen dieses Ausnahmeteam nicht alles. Auch von außen warten da zahlreiche Schützen auf den Ball, um diesen im Korb zu versenken. "Für mich kommt am Samstag das beste Team Europas zu uns nach Trier. Um eine Chance zu haben muss unsere Verteidigung optimal stehen. In der Offensive muss man sich konzentriert für die gute Verteidigung belohnen. Dann ist alles drin", so der Trainer und Spieler Frank Doesken.

Eines der besten Teams Europas in Trier

"Nach diesem sehr guten Spiel im Pokal Halbfinale wollen wir an diese Leistung anknüpfen. Wir wissen, dass wir auf eins der derzeit besten Teams Europas treffen und das wir an unsere absolute Leistungsgrenze gehen müssen, um das Spiel offen zu halten. Wir sind klarer Außenseiter und haben eigentlich keine Chance, die wollen wir aber nutzen! Es gilt besser als in den vergangenen beiden Auftritten gegen das RSB Team in der Defense zu stehen, um die beste Offensive der Liga einigermaßen in den Griff zu bekommen. Wir werden alles geben und hoffen, dass wir aus den Fehlern der ersten beiden Spiele gelernt haben, was mitnehmen können und einen guten Fight abliefern", sagt Spielertrainer Dirk Passiwan.

Die DONECK Dolphins spielen am 6. April um 18 Uhr in der Unisporthalle Trier.

Kader

#5 Ryan Wright, #7 Correy Rossi, #8 Jack Davey, #10 Diana Dadzite, #11 Dirk Passiwan, #12 Frank Doesken, #14 Chris Peters, #15 Mariska Beijer

Trainer-Staff

Dirk Passiwan, Frank Doesken, Andreas Ebertz

