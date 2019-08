Hallo Trier, jetzt geht's rund

Und heute (Freitag, 30. August) geht es schon los, denn in Zurlaubens neuem Kulturhafen legen zwei Wochen lang Bands und Orchester, Schauspieler und Premierenfiebrige, Slammer, Jammer und Rocker an. Die Besucher erwartet ein buntes kostenloses Programm, gestaltet von der etablierten und der freien Musik- und Kulturszene. Heute startet es um 18.30 Uhr mit der Phoenix-Foundation des Mosel-Musikfestivals. Weitere Infos gibt es hier.

Wer statt dessen hoch hinaus will, kann ebenfalls ab heute den City-Skyliner erklimmen. Der mit 81 Metern höchste mobile Aussichtsturm der Welt steht bis 6. Oktober am Roten Turm neben der Konstantin-Basilika und bietet ganz neue Perspektiven auf die alte Römerstadt. In der Aussichtsplattform finden verschiedene Veranstaltungen statt.

Für morgen (Samstag, 31. August) gibt es gleich zwei Empfehlungen: Außergewöhnliche Kunst- und Kulturrundgänge mit Künstlern der Tufa starten ab 15 Uhr im 15-Minuten Takt ab Tufa. Weitere Termine, um mit "Meine liebe Scholle" die Heimat Trier zu entdecken, gibt es am 1., 7., und 8. September. Tickets: 13/15 Euro inklusive ein Glas Wein und VRT-Kombi-Ticket. Mehr dazu gibt es hier.

"Spot an! Szenen einer römischen Stadt" heißt es ab heute bis Januar 2020 in der Sonderausstellung des Rheinischen Landesmuseums. Zu sehen sind noch nie gezeigte archäologische Funde aus der Region. Weitere Infos finden Sie hier.

Am kommenden Samstag, 7. September, öffnen Rheinisches Landesmuseum, Stadtmuseum Simeonstift, Museum am Dom, Karl-Marx-Haus und Schatzkammer der Stadtbibliothek von 18 bis 24 Uhr ihre Türen zur Museumsnacht. Die Häuser bieten ein abwechslungsreiches Programm an. Dazu gibt es musikalische und kulinarische Angebote. Das Kombiticket kostet 8 Euro, Kinder bis zwölf Jahre haben freien Eintritt. Mehr dazu finden Sie hier.

Am Sonntag, 8. September, lädt das Trierer Theater ab 14 Uhr zum alljährlichen Theaterfest mit vielfältigem Programm ein. Der Eintritt ist frei. Mehr.

"Trier spielt" heißt es dann zum 22. Mal am Samstag, 14. September, ab 10 Uhr mit über 100 kostenlosen Spielangeboten in den Straßen und auf den Plätzen Triers. Weitere Infos gibt es hier.

Mit Einbruch der Dunkelheit erwacht am Freitag / Samstag, 27. und 28. September, die Illuminale-Welt auf Domfreihof, Bischof-Stein-Platz und in der Liebfrauenbasilika. Universität und Hochschule präsentieren dazu am Freitag den City-Campus auf dem Hauptmarkt. Weitere Infos gibt es hier

Mit "Trier liest" kann man sich dann einen gemütlichen Herbst machen. Am Samstag, 12. Oktober, veranstaltet die City-Initiative Trier ihr erstes Lese-Event. Mehr dazu finden Sie hier.

CN