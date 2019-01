Handball total in der Arena Trier

Im Sandwich der finalen Spiele der Männer-WM wartet auf die Miezen die schwere Aufgabe im Rheinland-Pfalz-Derby gegen den Tabellenvierten aus der Landeshauptstadt. Mit 21:9 Punkten dürfen die Gäste noch als Verfolger der Titelfavoriten gelten, was sie mit ihrem 36:31-Sieg am vergangenen Spieltag gegen den TV Beyeröhde auch eindrucksvoll unter Beweis stellten. In der aktuellen Form und auch nach dem klaren 34:21-Erfolg zum Saisonauftakt gehen die "Meenzer Dynamites" als klarer Favorit ins Rückspiel.

"Mainz steht zurecht da oben"

Dessen sind sich die Mannschaft der Miezen und Coach Elena Vereschako natürlich bewusst. "Mainz steht zurecht da oben", sagt die Trainerin, "wir treffen auf ein auf hohem Niveau sehr ausgeglichen besetztes Team." Mit den Prädikaten "jung, schnell und dynamisch" beschreibt Vereschako die größten Qualitäten des Kaders ihres Pendants Thomas Zeitz, der die Vorteile des Standorts im Rhein-Main-Gebiet und seine Tätigkeit als hessischer Landestrainer dazu genutzt hat, zahlreiche deutsche Talente zum FSV zu lotsen.

Junge Talente mit tragenden Rollen

Fünf Spielerinnen der Gäste haben bisher zwischen 54 und 66 Toren erzielt – so ausgeglichen zeigt sich kein anderer Zweitligist. Und selbst die jüngsten Talente nehmen dabei schon tragende Rollen ein. Die 19-jährige Rückraumspielerin Alicia Soffel traf bisher 66 Mal ins Schwarze (Schnitt: 4,4 Tore), die sogar noch ein Jahr jüngere Paulina Golla 61 Mal (Schnitt: 4,1). Auch die robuste Regisseurin Larissa Platen (22 Jahre) zählt noch zur U23-Fraktion. Sie setzt nicht nur ihre Mitspielerinnen effektiv in Szene sondern strahlt ebenfalls Torgefahr aus (64 Treffer/Schnitt: 4,3).

"Individuell ist Mainz sicher stärker als wir"

"Wir werden am Maximum unserer Leistungsfähigkeit agieren müssen", glaubt Vereschako, die sicher ist: "Individuell ist Mainz sicher stärker als wir." Eine Chance, wirkungsvoll dagegen zu halten besteht nach ihrer Überzeugung nur, "wenn wir als geschlossene Einheit auftreten." Die Niederlage am vergangenen Spieltag in Harrislee habe gezeigt: "Nur dann sind wir in der Lage, technisch und taktisch an unsere Leistungsgrenze zu gehen." Ein wichtiger Faktor ist darüber hinaus natürlich die Unterstützung der Fans, die der Mannschaft bedingungslosen Rückhalt verleihen. Das Hinspielresultat hat für Vereschako nur noch marginale Bedeutung. "Das war das erste Saisonspiel. Da waren wir noch in der Findungsphase. Jetzt sind wir ein gutes Stück weiter. Dennoch sind wir nur Außenseiter."

Kader DJK/MJC Trier

Melanie Eckelt, Aleksandra Baranowska – Angela Petrovska, Hannah Sattler, Linsey Houben, Andrea Czanik, Vesna Tolic, Dovile Ilciukaite, Gabriella Szabo, Maja Zrnec, Dora Simon-Varga.

