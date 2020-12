When You Cant Complete Your Dissertation with Quality, Just Tell Us, http://sfv-fsp.ch/?law-school-personal-statement-public-service and Well Get it Done for You the Way You Like! Zu diesem Thema hat uns eine Vielzahl von Zuschriften erreicht. So heißt es unter anderem in einem Schreiben, das unserer Redaktion vorliegt: »Fakt ist, die meisten Feuerwehren sehen sich ihrer Demokratie beraubt, da der hauptamtliche Wehrleiter von der Verwaltung eingestellt wird und nicht mehr durch die Wehrführer gewählt wird.» Auch Matthias Liesch, 1. Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbandes, ist der Meinung, dass man dieses Amt solange wie möglich im Ehrenamt belassen sollte.

Da die Diskussionen im Vorfeld der entscheideneden Verbandsgemeinderatssitzung (Mittwoch, 16. Dezember) anhalten, haben wir neben dem VG-Bürgermeister Trier-Land, Michael Holstein, die Fraktionsvorsitzenden der im VG-Rat vertretenen Parteien um eine Stellungnahme zum Thema »Hauptamtlicher Wehrleiter - ja oder nein«, gebeten.

Die einzelnen Stellungnahmen finden Sie in der Bildergalerie.

(fis)