Helau und Maju: Das ist das nächste Trierer Stadtprinzenpaar

Im bevorstehenden 44. Jubiläumsjahr der Stadtgarde Augusta Treverorum freuen sich Bernadette Wacht-Herrmann und Joachim Molz schon jetzt auf ihre Amtszeit: "Wir sind offen für neue Ideen und Inhalte, ohne die langjährige Karnevalstradition und die Vielfalt in unseren aktiven Vereinen aus dem Auge zu verlieren. Dies wollen wir mit Authentizität und viel Spaß während unserer Amtszeit zeigen."

Ganz bewusst will die Inhaberin von zwei Tanzstudios in Trier und Saarburg dabei auf viel Bewegung setzen. "Wir werden auf jeden Fall viel zusammen schunkeln und tanzen", verspricht die Unternehmerin, die seit über 30 Jahren zahlreiche Gardemädchen und Tanzmariechen auf den Bühnen der Stadt und der Region Trier trainiert hat. Aufgewachsen ist die gebürtige Saarburgerin mit dem Karnevalsverein "Hauruck" an der Saar. Eng verbunden fühlt sich Bernadette mit der Tanzgarde Augusta Treverorum, die sie gründete und nach kurzer Aufbauzeit an die engagierte Trainerin Petra Oly übergab.

Der gebürtige Trierer Joachim Molz ist im Süden der Stadt im Trierer Schammat aufgewachsen und gehört der Stadtgarde als Offizier an. "Seit einigen Jahren sind Bernadette und ich mit unseren Familien sehr eng befreundet und unser Herz schlägt für den Karneval in Trier", freut sich der Unternehmer auf die neue Gemeinschaftsaufgabe im nächsten Jahr. Aktuell engagiert sich Joachim Molz unternehmerisch in der Startup-Szene der Region. Neben der Unterstützung neuer Geschäftsideen will er nun auch einige Überraschungen für das närrische Volk in Trier entwickeln.

Auf die Zusammenarbeit mit den vielen Akteuren im Trierer Karneval freuen sich beide ganz besonders: "Über die eigenen Erfahrungen im Karneval wissen wir, welche spannende Aufgabe auf uns wartet. Wir wollen diese gemeinsam mit der Stadtgarde und der Arbeitsgemeinschaft Trierer Karneval und ihren Mitgliedsvereinen angehen." Die Inthronisation des neuen Trierer Stadtprinzenpaares erfolgt traditionell im Rahmen der ATK Gala im Januar 2021.

RED