Herzenfüllen: Unterstützerticket für SVE und Nestwärme

"Wie mehrfach betont sind wir froh und stolz darauf, dass wir in den vergangenen Monaten eine Basis geschaffen haben, die uns finanziell derzeit nicht in existenzielle Nöte bringt. Nichtsdestotrotz herrscht auch bei uns eine große Planungsunsicherheit, vor allem im Hinblick auf die kommende Spielzeit", erklärt SVE-Geschäftsstellenleiter Björn Berens die Aktion, mit der die Eintracht auf die angebotene Hilfe aus dem Umfeld reagiert. "Zudem werden wir mit der Aktion eine karitative Einrichtung unterstützen, die besonders in Krisenzeiten von den Spenden profitieren wird", so Berens weiter.

Fortsetzung des Spielbetriebs noch nicht in Aussicht

Eine Fortsetzung des Spielbetriebs ist beim SVE derzeit noch nicht in Aussicht und Großveranstaltungen sind bis einschließlich 31. August verboten. Demnach müssen die Blau-Schwarz-Weißen also – bei Weiterführung des Spielbetriebs - mit sogenannten "Geisterspielen" für die kommenden Monate planen.

Unterstützertrikots ab sofort erhältlich

Beim SVE Ticket-Partner Ticket Regional kann man ab sofort Unterstützertickets im Wert von 19,05 Euro erwerben. Von diesen 19,05 Euro gehen immer 5 Euro als Spende an der Verein Nestwärme in Trier. Ziel der Kampagne wird es neben der Unterstützung sein, ein noch leeres blau-schwarz-weiße Herz mit Leben bzw. mit Bildern zu füllen. Jeder Ticketkäufer hat deshalb die Möglichkeit, ein Foto mit seinem ausgedruckten Ticket an den SVE zu senden und dafür ins Herz eingefügt zu werden. Die Kampagne ist abgeschlossen, wenn 1905 Fotos das Herz vollständig bedecken. Über Zwischenstände wird Eintracht-Trier regelmäßig über die offiziellen Kanäle auf dem Laufenden halten.

Info

Der Online-Link zum Ticketkauf ist hier hinterlegt. Des Weiteren werden bei Bedarf auch Tickets in der Geschäftsstelle verkauft, falls Unterstützer den Online-Zugang nicht wahrnehmen können. Die Fotos mit oder ohne Tickets können jederzeit ideen@eintracht-trier.com gesendet werden.

