Hohe Dynamik auf dem Arbeitsmarkt

Auch wenn das Niveau der Arbeitslosigkeit stetig sinkt, sind doch große Bewegungen auf dem Arbeitsmarkt vorhanden, die bei der Betrachtung der absoluten Arbeitslosenzahl nicht direkt erkennbar sind. Um die Dynamik des Arbeitsmarktes zu verstehen, muss man die Neuzugänge in Arbeitslosigkeit und die Abmeldung aus Arbeitslosigkeit betrachten. "Die Zahl der Arbeitslosen setzt sich jeden Monat aus zwei Blöcken zusammen. Einmal die Menschen, die, wie auch im Monat zuvor, arbeitslos sind, zum anderen die Gesamtheit der Arbeitnehmer, die sich im aktuellen Monat neu arbeitslos melden oder ihre Arbeitslosigkeit beenden", so Heribert Wilhelmi, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Trier. "Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Agentur für Arbeit Trier und der dazugehörigen Jobcenter betreuen dementsprechend mehr Menschen, als die statistische Zahl der Arbeitslosen von 9.906 vermuten lässt." Denn beendet eine Person ihre Arbeitslosigkeit, geht sie zwar ab diesem Monat aus der Statistik ab, wurde aber bis zum Zeitpunkt der Beendigung durch die Mitarbeiter der Agentur für Arbeit betreut. In einigen Fällen wird diese Betreuung auch über diesen Zeitpunkt hinweg weitergeführt.

Berater unterstützen

Konkret haben sich im März 2019 2.785 Menschen neu arbeitslos gemeldet und 3.257 konnten sich aus der Arbeitslosigkeit abmelden. Das heißt, dass nur etwa 39 Prozent der 9.906 Arbeitslosen mindestens seit Februar 2019 arbeitslos sind und diese bisher auch nicht beenden konnten. Betrachtet man die andere Seite, zeigt sich, dass in diesem Monat 61 Prozent des Arbeitslosenbestandes im Wandel war. Viele der neu arbeitslos gewordenen Menschen kommen aus Beschäftigung oder Ausbildung. Etwa ebenso viele nehmen erneut eine Beschäftigung oder Ausbildung auf. Dabei werden Sie durch die Berater der Agentur für Arbeit Trier unterstützt. "Die Arbeit einer Beraterin oder eines Beraters in der Agentur für Arbeit ist sehr vielfältig. Sie suchen im persönlichen Gespräch mit Kunden nach neuen Beschäftigungsmöglichkeiten, helfen bei der Suche nach Ausbildungsstellen aber auch bei der Identifizierung und Erlangung von Qualifikationsbedarfen", so Heribert.

Blick in die einzelnen Regionen

Stadt Trier

Nach einem leichten Anstieg der Arbeitslosigkeit im Februar, hat nun auch in der Stadt Trier der saisonale Rückgang der Arbeitslosigkeit begonnen. Seit Februar hat sich die Zahl der Arbeitslosen um 64 auf 2.821 Personen reduziert. Im Vergleich zum März 2018 sind hingegen 103 Menschen mehr arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote sinkt im Vergleich zum Februar um 0,1 Prozentpunkt auf 4,7 Prozent. Im März des vergangenen Jahres lag diese jedoch bei 4,6 Prozent. In der Stadt Trier sind 1.642 der Arbeitslosen männlich, 1.179 weiblich. Unter allen 2.821 Arbeitslosen befinden sich 349 Jüngere unter 25 Jahren, 510 Ältere über 55 Jahren und 810 Ausländer. 584 Menschen waren länger als ein Jahr arbeitslos. In den Wochen des März haben sich 920 Menschen im Stadtbezirk arbeitslos gemeldet, 989 haben ihre Arbeitslosigkeit beendet.

Landkreis Trier-Saarburg

Im Landkreis Trier-Saarburg entwickelt sich der Arbeitsmarkt im März weiter positiv. Die Zahl der Arbeitslosen verringert sich seit Februar um 72 auf 2.147 Personen. Im Vergleich zum März 2018 hat sich die Arbeitslosigkeit um 6,2 Prozent bzw. 141 Personen reduziert. Die Arbeitslosenquote ist seit Februar um 0,1 Prozentpunkte auf 2,6 Prozent gesunken. Vor einem Jahr betrug die Quote 2,8 Prozent. Unter den 1.158 arbeitslosen Männern und 989 arbeitslosen Frauen befinden sich 227 Jüngere unter 25 Jahren, 559 Ältere ab 55 Jahren, 406 Ausländer und 460 Langzeitarbeitslose. 587 Menschen meldeten sich arbeitslos, 653 Personen haben ihre Arbeitslosigkeit beendet.

RED