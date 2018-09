In der Balduinstraße suchten sich die unbekannten Sprayer in der Nacht auf den 28. August die Häuserfront einer Schule aus, um dort ihre sogenannten Tags zu hinterlassen. Nicht weit von dieser Stelle entfernt meldete am 29. August ein Zeuge weitere Schmierereien am Gebäude des Alleen-Centers in der Fabrikstraße. Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten besteht, ist noch unklar.

Historisches Haus beschmiert

Hoher Sachschaden entstand durch Graffiti an Gebäuden in der Brotstraße, Hosenstraße und Fleischstraße in der Nacht auf den 1. September (wir berichteten). Hier beschädigten Unbekannte mehrere Häuser, darunter auch ein historisches Gebäude, massiv. Ein Zeuge hatte gegen 2 Uhr drei junge Männer in der Fleischstraße gesehen. Einer von ihnen soll mit Edding auf die Fassade eines Geschäftes gemalt haben. Der Zeuge verständigte umgehend die Polizei. Im Rahmen der Ermittlungen stellten die Beamten drei junge Männer im Alter von 22 Jahren, auf die die Beschreibung des Zeugen zutraf. Ob sie für die Tat verantwortlich sind und ob ein Zusammenhang mit den Graffitis in der Brotstraße und der Hosenstraße besteht, wird derzeit ermittelt.

Zeugen gesucht

Die Polizei sucht weitere Zeugen, die Hinweise zu den Taten und möglichen Tätern geben können. Zeugen werden gebeten, sich zu melden unter Telefon 0651/201575-0 bzw. 0651/9779-0.

RED