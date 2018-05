Future: Starte jetzt in deine Zukunft

Trier. Am 25. und 26. Mai dreht sich in der Agentur für Arbeit Trier (Dasbachstraße 9) wieder alles um das Thema Ausbildung: Im Rahmen der Messe "Future – Blick in deine Zukunft" präsentieren am Freitag von 14 bis 17 Uhr und am Samstag von 10 bis 15 Uhr Firmen aus der Region ihre Ausbildungs- und Studienberufe.