Impfen für alle: Ohne Termin ins Impfzentrum

JKWer noch keine Erstimpfung gegen das Corona-Virus bekommen hat, kann in den unten genannten Zeiträumen ohne Anmeldung und Termin zum Impfzentrum in der Messeparkhalle in den Moselauen kommen. Bringen Sie bitte Ihre Krankenversicherungskarte (falls vorhanden), Personalausweis und Ihren Impfpass (falls vorhanden) mit. Für Menschen, deren Zweitimpf-Termin aufgrund der Hochwasserlage nicht möglich war, wird auch eine Zweitimpfung durchgeführt. Bitte bringen Sie in diesem Fall die Unterlagen Ihrer ersten Impfung vom Hausarzt mit, falls noch vorhanden.

Die Termine für das Impfen für alle:

Freitag, 30. Juli von 12.30 - 15.30 Uhr

von 12.30 - 15.30 Uhr Montag, 2. August von 11.30 Uhr - 15.30 Uhr

von 11.30 Uhr - 15.30 Uhr Dienstag, 3. August von 11.30 Uhr - 15.30 Uhr

von 11.30 Uhr - 15.30 Uhr Montag, 9. August bis Freitag, 13. August, täglich von 8.30 Uhr bis 15.30 Uhr

In Trier und Trier-Saarburg sind bereits rund 59 Prozent der Menschen zum ersten Mal geimpft, rund 48 Prozent haben schon den vollen Impfschutz gegen das Corona-Virus. Oberbürgermeister Wolfram Leibe und Landrat Günther Schartz rufen die Bevölkerung auf, sich impfen zu lassen: „Impfen schützt vor einem schweren Verlauf der Erkrankung – und es ist ein Zeichen der Solidarität mit Kindern und Jugendlichen, die wir vor einer vierten Welle im Herbst bewahren wollen. Machen Sie mit!“

Bei der Impfung an diesen Terminen werden Impfstoffe nach Empfehlung der Ständigen Impfkommission verimpft, also je nach Verfügbarkeit von Biontech/Pfizer oder Moderna und Johnson & Johnson. Da es in den genannten Zeiten keine Terminvereinbarung gibt, haben Sie bitte Verständnis, falls es zu Wartezeiten kommt.

Das System "Impfbrücke", mit dem kurzfristige Impftermine per SMS vergeben wurden, wird nun deaktiviert. Über dieses System wurden insgesamt 7450 Menschen aus Trier und Trier-Saarburg kurzfristig vor ihrem eigentlichen Impftermin geimpft. Dadurch wurde vermieden, dass Impfstoffe in Trier aufgrund nicht wahrgenommener Termine vernichtet werden mussten.

Weitere Informationen zum Impfen in Trier finden Sie auch unter www.trier.de/impfen

(red)