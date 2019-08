"Jazz im Brunnenhof" endet regional und experimentell

Robbi Nakayama

Robbi Nakayama ist ein Wiederholungstäter bei "Jazz im Brunnenhof": Bereits in vergangenen Jahren wusste der junge Komponist und Pianist im Brunnenhof in wechselnden Formationen zu überzeugen. In diesem Jahr kommt er mit gleich drei Musikerkollegen auf die Bühne und präsentiert eigene Kompositionen, die sich inmitten des zeitgenössischen Jazz bewegen und unter anderem von der französischen Orgelmusik des 20. Jahrhunderts und dem Sound des Miles Davis Quintett inspiriert sind.

Michael Meis und Quartett

Auch Michel Meis vertraut auf eigene Kompositionen. Zugleich kommt mit ihm aber ein wahrer Poltergeist am Schlagzeug in den Brunnenhof, der konventionelle Jazzelemente auf subtil eingesetzte Junglebeats und energische Rhythmuselemente auf lyrische Melodien treffen lässt. So macht sich der Luxemburger mit seinem Quartett gerade einen Namen in der europäischen Jazzszene – mit einem Soundvokabular welches die traditionelle Palette aus Schlagzeug, Posaune, Klavier und Kontrabass gekonnt mit freien und experimentellen Improvisationen verschmilzt.

"NisWills"

Mangelnde Energie kann man auch Nils Thoma, Vorstand des Trierer Jazz-Clubs, kaum vorwerfen. Sein Nonett "NilsWills" steht für einen mit unbändiger Spielfreude vorgetragenen Jazz in allen Spielarten, garniert mit Pop- und Rockelementen, dank denen selbst ruhige Balladen vor Spannung knistern. Dafür sorgt eine perfekt austarierte Bläserfraktion, die fein ziseliert oder — je nach Bedarf — treibend-impulsiv die Kollegen an Gitarre, Keyboards, Bass und Schlagzeug vorantreibt und den perfekten Klangteppich für die rockig-rauchigen Gesangsparts von Sängerin Petra "Pedi" Bungert liefert.

Info und Tickets

Der Regionalabend beginnt am Donnerstag, 29. August, um 20 Uhr im Brunnenhof. Tickets sind zum Preis von 10 Euro im Vorverkauf (AK: 14 Euro) auch beim WochenSpiegel erhältlich. Studenten der Universität Trier und der Hochschule Trier haben dank des Kultursemestertickets DiMiDo in Verbindung mit einem gültigen Semesterausweis ab 20 Minuten vor Veranstaltungsbeginn freien Eintritt. Nach Ausverkauf des Konzerts verfällt dieser Anspruch.

RED