"Jazz im Brunnenhof": Grooviger Sound mit "BYRN!"

Groove und Jazz vereinen den Saxophonisten Alexander Kuhn, den Gitarristen Christoph Neuhaus, den Drummer Daniel Mudrack und Jean-Yves Jung an der Hammond-Orgel in ihrer Band "BYRN!". Dabei sind alle schon jetzt keine Unbekannten in der Szene: Christoph Neuhaus ist Vizepreisträger des Landesjazzpreises Baden-Württemberg 2016, Alexander Kuhn gewann diesen Titel 2013. Beide waren Stipendiaten der Kunststiftung Baden-Württemberg und bereits mit vielen verschiedenen Jazz-Formationen unterwegs. Der Hammond-Orgler Jean-Yves Jung und Schlagzeuger Daniel Andrack aus Frankreich sind als Sidemen international in der Band von Bireli Lagrene unterwegs und unterrichten an den Musikhochschulen in Mainz und Metz. Gemeinsam präsentieren sie eigene Kompositionen und ausgewählte Cover. Immer mit im Gepäck: eine brodelnde Hammond Orgel, groovende Drums und virtuose Gitarren- und Saxophon-Lines.

Info und Tickets

Das Konzert beginnt am Donnerstag, 25. Juli, um 20 Uhr im Brunnenhof. Tickets sind zum Preis von 10 Euro im Vorverkauf (Abendkasse 14 Euro) erhältlich in der Tourist-Information an der Porta Nigra und auch beim WochenSpiegel. Studenten der Universität Trier und der Hochschule Trier haben dank des Kultursemestertickets DiMiDo in Verbindung mit einem gültigen Semesterausweis ab 20 Minuten vor Veranstaltungsbeginn freien Eintritt. Nach Ausverkauf des Konzerts verfällt dieser Anspruch.

RED