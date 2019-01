Jede Menge Broadway-Zauber

Wer kennt sie nicht? Titel wie "Don’t Cry for me Argentina", "Memories", "Starlight Express", "With One Look", "Music of the Night"... Die weltbekannten Musical-Highlights des Starkomponisten zusammengefasst in einer wunderbaren Show: Die Große Andrew Lloyd Webber Musical Gala. Und sie kommen alle direkt aus dem Londoner West End: fünf Gesangsolisten, acht singende und tanzende Musicaldarsteller und ein Moderator nehmen die Zuschauer mit auf eine emotionale Berg- und Talfahrt der großen Gefu?hle. Ein 14-köpfiges Live-Orchester, farbenprächtige Kostu?me und eine aufwendige Licht und Multimedia Technik machen diesen Abend zu einer sensationellen Show.

Info

Die große Andrew Lloyd Webber Musical Gala ist am Donnerstag, 7. Februar, in der Trierer Europahalle zu Gast - präsentiert vom WochenSpiegel. Einlass 19 Uhr, Beginn 20 Uhr. Karten gibt es beim WochenSpiegel.

Gewinnspiel

Der WochenSpiegel verlost 5 x 2 Karten für die Gala und 3x2 für ein Meet&Greet.

