Jede Menge Müll unter der Moselbrücke entsorgt

Playoffs-Halbfinale: Dolphins treffen auf Thuringia Bulls

Trier. Am Samstag, 6. April, kommt der stärkste Gegner der 1. Rollstuhlbasketball Bundesliga, die RSB Thuringia Bulls, an die Mosel. Die DONECK Dolphins Trier erwartet um 18 Uhr in der Unisporthalle ein hartes Spiel, bei dem die Siegchancen sich in Grenzen halten.