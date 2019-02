SP 12. Februar 2019 Artikel teilen





Jede Menge Zirkus und ein greilischen Vuugel

Trier. Eine Bühne voller schöner Küken - nur ein greilischen Vuugel - dabei, so startet die KG "M'r wieweln noch" en Zalawen 1911 mit ihrer 1. Sitzung in die Session. "Mitreisende gesucht" so wurde auf der Bühne geworben, doch als sich ein graues, heimatloses und arbeitsuchende Vögelchen bei den Clowns in der Manege bewarb, wird zunächst nichts daraus.