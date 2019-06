Jede Runde ein Baum

Für fünf gefahrene Runden, also ungefähr fünf Kilometer, soll ein Baumsetzling in Bolivien gepflanzt werden. Dieses Jahr wird mit der Aktion ein Wald in Patacamaya gefördert und das Ergebnis ist stark: 58 Radler sind 819 Runden um den Dom gefahren und haben damit mindestens 164 Setzlinge "erfahren".

Klima als Welt-Gemeingut

Der Leiter der Diözesanstelle Weltkirche, Ludwig Kuhn, geht davon aus, dass "durch weitere Sponsorengelder ein höherer Betrag erwartet werden kann". Die schweißtreibende aber lohnenswerte Aktion mache den Teilnehmenden jedes Jahr viel Spaß, so Kuhn. Denn das Klima sei ein Welt-Gemeingut; es zu schützen sei eine gemeinsame globale Aufgabe, die man mit den Partnern in Bolivien zusammen angehen will.

Partnerschaftswald in Bolivien

Patacamaya ist eine Kleinstadt inmitten einer kargen Natur im Hochland von Bolivien, dem Altiplano. Aufgrund seiner Lage zwischen Oruro, Zentrum des Bergbaus, und La Paz, Sitz der Regierung, ist sie ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt. Dem Bischof der Prälatur Corocoro liegt der Umweltschutz sehr am Herzen. Daher hat er vor einiger Zeit begonnen, einen Partnerschaftswald zu pflanzen, um die Risiken von Bodenerosion zu verringern und ein Zeichen für die Bewahrung der Schöpfung zu setzen. Mittlerweile sind schon 2.850 Setzlinge für den Partnerschaftswald gepflanzt worden. Noch sind die meisten Bäume sehr klein – aufgrund des starken Windes auf dem Altiplano wachsen sie nur langsam. Doch dank der Regenfälle im vergangenen Sommer lässt sich ein gutes Wachstum der Bäume feststellen.

Hintergrund: Weltkirche

Die Diözesanstelle Weltkirche ist verantwortlich für die Weiterentwicklung des weltkirchlichen Engagements des Bistums Trier. Sie kooperiert mit den kirchlichen Hilfswerken und vertritt das Bistum in weltkirchlichen Gremien auf Bundesebene. Sie unterstützt lokale Initiativen der Eine-Welt-Arbeit, des missionarischen Engagements und weltkirchlicher Partnerschaft in der Diözese; sie berät und fördert Verantwortliche auf Pfarrei-, Dekanats- und Bistumsebene und trägt Sorge für die Umsetzung der Aufgaben und Verpflichtungen des Bistums Trier in und für die Weltkirche. Einen besonderen Stellenwert hat dabei die Weiterentwicklung der Partnerschaft des Bistums Trier mit der Kirche Boliviens.

