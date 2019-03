Johannespassion in St. Paulin: Sänger für Karfreitag gesucht

Der Trierer Komponist Joachim Reidenbach gehört zu den bekanntesten lebenden Komponisten der Region. Er hat die Leidensgeschichte Jesu nach dem Evangelisten Johannes 1982 geschrieben. 2016 schrieb er eine Neufassung dieses Werkes, dass besetzt ist mit Sprecher, Soli, vierstimmig gemischten Chor und Pauken. Reidenbach gelingt es in diesem Werk mit seiner eigenständigen musikalischen Sprache, den Text des Evangelisten einfallsreich und ausdrucksstark in Musik umzusetzen. Neben meditativen Reflektionen, verarbeitet der Komponist die Melodielinie des Chorals "Christ ist erstanden" im ganzen Werk. Die Auferstehung klingt im ganzen Werk mit.

Sänger für Karfreitag gesucht

Die Johannespassion von Joachim Reidenbach wird aufgeführt am Karfreitag, 19. April, um 17 Uhr in der Basilika St. Paulin in Trier. Erfahrene Chorsänger, die Interesse haben, dieses Werk in der besonderen Atmosphäre der barocken Basilika zu singen, sind eingeladen. Die Proben finden statt am 22. März und 5. April jeweils von 19.30 bis 22 Uhr, am 23. März und 6. April jeweils von 14 bis 17.30 Uhr in der Stiftskurie St. Paulin (Balthasar-Neumann-Straße 4) in Trier. Die Generalprobe ist am 17. April von 19 bis 22 Uhr.

Abendmesse an Ostern

Neben der Johannespassion wird für die Abendmesse an Ostern die Missa paschalis für Soli, Chor und Orchester des barocken Komponisten Jan Dismas Zelenka geprobt. Die Messe findet statt am 21. April um 18.15 Uhr. Die Generalprobe ist am 20. April von 16.30 bis 19 Uhr.

Anmeldung und Information bei Chorleiter Volker Krebs per E-Mail unter vkrebs@aol.com.

RED