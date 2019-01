Joy in Concert: Gospelkonzerte in Trier und Saarburg

Zum 18. Mal organisiert das Joy-Team ein offenes Chorprojekt. Circa 55 begeisterte Sänger und Musiker aller Altersgruppen aus der ganzen Region treffen sich in der Jugendbildungswerkstatt in Kell am See und studieren unter der Leitung von Otmar Clemens während eines Wochenendes ein abwechslungsreiches Programm ein.

Der Projektchor wird musikalisch unterstützt durch die Joy-Band in folgender Besetzung: Heinz Schick (Querflöte, Saxophon), Winfried Bungert (Gitarre), Christoph Schach (Piano), Michael Schons (Bass) und Tobias Gelhausen (Drums); Gesamtleitung: Otmar Clemens.

Termine

Samstag, 2. Februar, 19 Uhr: Pfarrkirche Liebfrauen in Trier

Sonntag, 3. Febraur, 17 Uhr: Pfarrkirche St. Laurentius in Saarburg

Der Eintritt zu den Konzerten ist frei. Am Ende freuen sich die Aufführenden über eine Spende für einen sozialen Zweck.

