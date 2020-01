Jugendförderpreis und Sportlerehrung: Jetzt bewerben

In der Bewerbung sollen die Vereine alles Wissenswerte über ihre Jugendarbeit aufführen, wie bemerkenswertes Engagement, Innovation, Kreativität, spezielle Angebote, Aktivitäten, Erfolge, soziales Engagement, Größe der Abteilung/Anzahl Übungsleiter. Bei der Bewertung durch die Jury spielen Größe und Tradition des Vereins keine Rolle, eher sind innovative Projekte und Ideen gefragt. Die Gewinner werden dann - wie schon in den vergangenen Jahren erfolgreich praktiziert - im Rahmen der Ehrung der Alt- und Spitzensportler der Stadt Trier ausgezeichnet.

Ehrung der Alt- und Spitzensportler

Die Trierer Vereine sind ebenfalls bis 31. Januar 2020 aufgerufen, ihre Alt- und Spitzensportler für das Jahr 2019 vorzuschlagen. Als Altsportler/innen kann geehrt werden, wer das 60. Lebensjahr vollendet hat und in einem Trierer Sportverein tätig ist und sich wenigstens 15 Jahre in leitender Funktion oder in anderer herausragender Weise ehrenamtlich verdient gemacht hat.

Als Spitzensportler/innen können geehrt werden, wer einem Trierer Verein angehört und in einer Sportart startet, die als ordentliche Mitgliedsorganisation dem Deutschen Sportbund angehört. Zwischen Profi und Amateur wird nicht unterschieden. Als Spitzenleistung gilt: ein erster bis dritter Platz bei Deutschen Meisterschaften, ein erster bis achter Platz bei Europa- oder Weltmeisterschaften sowie die Teilnahme an Olympischen Spielen.

Info und Kriterien

Die vollständigen Kriterien befinden sich auf der Internetseite des Stadtsportverbandes. Vorschläge bis zum 31. Januar an das Amt für Schulen und Sport (Abteilung Sport, Sichelstraße 8, 54290 Trier) oder per E-Mail an stefan.schmieder@trier.de

RED