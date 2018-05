Junge Theatermacher treffen sich in Trier

Der Landesverband Theater in Schulen in Rheinland-Pfalz (LV.TS RLP) veranstaltet alljährlich das landesweite Festival des Schultheaters. Ausrichter der diesjährigen Edition (28. bis 30. Mai) sind das Theater Trier und die Trierer Tufa. Beide Häuser reihen sich damit unter dem Motto "Theater macht Schule" in das gemeinsame Ziel rheinland-pfälzischer Bühnen ein, jungen Menschen einen besonderen und spannenden Zugang zum Theater zu verschaffen.

Karl Marx Leben in Trier und das 200-jährige Jubiläum in seiner Geburtsstadt sind Grund genug, das Politische in den Vordergrund des Bühnengeschehens zu rücken und Spielformen auf der Bühne zu finden, die über den Zusammenhalt in der Gesellschaft nachdenken lassen, keine fertigen Antworten geben können, aber zum Dialog auffordern.

Acht Beiträge werden gezeigt

Bis zum 15. April konnten sich Schultheatergruppen mit Theaterinszenierungen aus dem laufenden Schuljahr bewerben. Eine Fach-Jury entschied sich für insgesamt acht Beiträge:

Leininger Gymnasium Grünstadt, Spielleiter: Stephan Dhein, Birgit Anstädt

Veldenz Gymnasium, Lauterecken, Spielleiter: Andreas Heipe, Claudia Sommer-Stump

Pamina Schulzentrum, Herxheim, Spielleiter: Ben Hergl

Gymnasium zu St. Katharinen, Oppenheim, Spielleiterin: Doris Horn

IGS Selters, Spielleiterin: Tina Petereit

Wilhelm-Hubert-Cüppers-Schule, Trier, Spielleiterinnen: Nicole Bonnetin und Larissa Metzdorf

Friedrich Wilhelm Gymnasium, Trier, Spielleiter: Helmut Steimer und Gabriele Braun

Eduard Spranger Gymnasium, Landau, Spielleiterin: Susanne Ohm



Zusätzlich zu den Theateraufführungen wird dem Austausch der Jugendlichen untereinander mit Aufführungsgesprächen Rechnung getragen. Workshops mit professionellen Theaterkünstlern fördern die Kreativität der Kinder und Jugendlichen und geben ihnen und ihren Spielleitern neue Impulse, um ihre Ausdrucksformen auf der Bühne zu erweitern und zu verbessern.

Info und Karten

Die Schulen in Trier und die Öffentlichkeit sind eingeladen, sich von der kreativen Arbeit der jungen Theatermacher begeistern zu lassen. Der Eintritt zu allen Vorstellungen ist frei. Platzkarten können an der jeweiligen Theaterkasse reserviert werden. Weitere Infos gibt es hier.

RED