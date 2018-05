Kabarett: Am Ende der Geduld ist noch viel Pubertät übrig

Wer hat Teenager in der Pubertät? Wer war selbst mal Teenager in der Pubertät? Der kennt hitzige Diskussionen über Schule, Zimmer aufräumen, Helfen im Haushalt, der weiß, WhatsApp ist überlebenswichtig - und Hygiene überschätzt. Jedenfalls aus der Sicht der Teenager. Man muss lernen loszulassen. Am liebsten wohl die Kreditkarte. Es hormoniert prächtig, aber chillt mal Eltern, Matthias Jung kommt erneut zur Hilfe. Der Diplom-Pädagoge und Deutschlands geht mit der lang erwarteten Fortsetzung seines Erfolgsprogramms "Generation Teenietus" in die nächste Runde. Er gibt interessante wissenschaftliche Einblicke in die Verhaltensweisen und Gehirne der Teenies und hat hilfreiche sowie humorvolle Tipps und Tricks im Gepäck.

Zur Person

Matthias Jung ist seit über zehn Jahren eine feste Größe in der Comedy- und Kabarettlandschaft. Nach seinem Diplom-Pädagogik-Studium arbeitete er als Autor unter anderem für "7 Tage 7 Köpfe", "TV total" und die "heute show" und startete 2005 seine Bühnenkarriere als Comedian. Er hat regelmäßig TV-Auftritte in Sendungen des SWR. Außerdem war er unter anderem zu sehen bei NightWash, Quatsch Comedy Club (Pro7) und im SAT. 1 Frühstücksfernsehen. An Schulen hält er seinen Poetry Slam Vortrag "Deine Zukunft – Lach Dich Schlau!" und moderiert in verschiedene Städten "Science Slams", wo er sich in ständigem Kontakt zu jungen Menschen befindet.

Info und Karten

Die Veranstaltung findet am Freitag, 25. Mai, im Kleinen Saal der Tufa statt. Karten kosten im Vorverkauf 16 Euro und ermäßigt 13 Euro. Erhältlich sind sie auch beim WochenSpiegel.

RED