Karneval verbindet: Sessionsauftakt bei Rot-Weiss Ehrang

Michal Heinsen, Leiter der Hofmusikanten Trier, wurde von Sitzungspräsident Stefan Thiel in den Stand eines außerordentlichen Ministers erhoben. Den tänzerischen Auftakt machten die Zappelinis und tanzten sich mit "Hulapalu" sofort in die Herzen des Publikums. Hofnarr Stephan Melchior sprach über die Schnelligkeit von sozialen Netzwerken, aber auch US-Präsident DonaldTrump bekam seine Schelte ab. Einen zauberhaften Troll-Schautanz wurde von der Kindergarde dargeboten. Die "Müllmänner" Alois Tonner und Oliver Irmen konnten so einiges an Internem aus "Ehrik" berichten.

Die Lachmuskeln wurden auch bei den Vorträgen der Geisens, Queen Mum und dem "Polizisten" stark strapaziert. Tänzerische Darbietungen von den Movingstars, dem Chaos Team Don Bosco, der großen Garde mit ihrem Garde- und Schautanz und dem Männerballett rundeten das Programm ab. Besonderes Highlight war der Solotanz von Tim Busse. Der 8-Jährige zeigte mit seinem Piratentanz klar und deutlich, dass von nun an den Jungs die Bühne gehört. Ehemalige Gardemädchen aus den Vereinen Blau-Weiss Ehrang und Rot-Weiss Ehrang nahmen mit ihrer neu gegründeten Pflaumengarde den Gardetanz auf urkomische Weise tänzerisch auf die Schippe. Hier zeigte sich ganz deutlich - Karneval verbindet.

MV, Fotos: Valentin