Kontrahenten mit Messer bedroht: Zeugen nach Streit gesucht

An dem Streit sollen circa zehn Personen beteiligt gewesen sein. Es soll auch zu körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein. Dabei soll mindestens ein Beteiligter ein großes Messer in der Hand gehalten und damit andere Personen eingeschüchtert und bedroht haben. Beim Eintreffen der Polizei hatten bereits einige Beteiligte den Tatort verlassen. Zwei Personen wurden zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Die Polizei Trier ermittelt wegen Körperverletzung und Bedrohung. Zeugen oder Betroffene werden gebeten, sich mit der zuständigen Polizeiinspektion Trier in Verbindung zu setzen.

