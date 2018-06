Kuhn bleibt Präsident der Hochschule

Gustav Klimt - sein Leben als Musical

Prüm. Wer den berühmten österreichischen Maler, den Begründer des Wiener Jugendstils, Gustav Klimt, bis jetzt nicht kannte, weiß nun Bescheid. Die Gesangsklasse der Musikschule Kalimba, die Kalimba Singers und eine sechsköpfige Live-Band präsentierte am 8., 9. und 10.Juni 2018 unter der Gesamtleitung von Petra Theis das Musical „Gustav Klimt“ in der Kapelle des Konvikts, Prüm. Die Zuschauer erlebten die glanzvolle Zeit um 1900, das teilweise widersprüchliche Leben Klimts (grandios dargestellt durch den Sänger Ralf Palms) und seiner lebenslang Seelenverwandten und großen Liebe Emilie Flöge (exzellent gespielt und gesungen von Sylvia Kockelmann). Das Publikum erfährt die Auseinandersetzungen, die sich in der damaligen Kunstszene abgespielt haben: Gustav Klimt kämpft für die Freiheit der Kunst, getrieben durch sein Genie, seine kreative Kraft Genius (ausdrucksstark getanzt und gesungen von Nadja Lux-Kohnen). Der Funke sprang über, denn neben der stimmungsvollen, facettenreichen und zugleich anspruchsvollen Musik, wurde auch viel fürs Auge geboten. Die 26-köpfige Musicalcrew entführte alle durch stilechte und glanzvolle Kostüme, Choreografien, mehrstimmige Ensembles, sowie abwechslungsreiche Bühnenbilder in die Zeit des Wiener Künstlers. Abgerundet und perfekt in Szene gesetzt durch stimmungsvolle Lichttechnik (Alexander Kaster) und natürlich komplett live gespielte und gesungene, mitreißende Musik des gesamten Musical-Ensembles. Das Publikum dankte mit Standing Ovations. Es werden weitere Aufführung dieses Musicals zu erwarten sein.Wer den berühmten österreichischen Maler, den Begründer des Wiener Jugendstils, Gustav Klimt, bis jetzt nicht kannte, weiß nun Bescheid. Die Gesangsklasse der Musikschule Kalimba, die Kalimba Singers und eine sechsköpfige Live-Band präsentierte am…

weiterlesen