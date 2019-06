LAG Mosel macht den Weg frei für neue Projekte

"Wir brauchen in der Region kommunale genauso wie private Investitionen. Beides muss Hand in Hand laufen, nur so bleibt die Region auch dauerhaft als Lebens- und Erholungsstandort attraktiv", ist Christiane Horsch als LAG-Vorsitzende überzeugt. Die LAG habe mit den zur Verfügung stehenden EU- und Landesmitteln die Möglichkeit, neben Kommunen, Stiftungen oder Vereinen auch private Unternehmen zu fördern und habe davon auch wieder regen Gebrauch gemacht, so Horsch weiter. Insgesamt stehen der LAG Mosel für die Förderperiode 2014 bis 2022 rund 3 Mio. Euro an Fördermitteln zur Verfügung.

Alle Projekte können gefördert werden

"Die LAG bewertet alle eingehenden Projekte nach einheitlichen Kritierien und bildet dann ein Ranking", erläutert Geschäftsführer Philipp Goßler das Prozedere der Projektauswahl. Glücklicherweise musste bei diesem Aufruf niemand leer ausgehen: Das Geld reichte aus, um alle Projekte in beantragter Höhe zu fördern.

Ehrenamtliche Bürgerprojekte werden finanziert

Neben den regulären LEADER-Projekten galt es für die LAG aber auch, aus den eingereichten Projektideen für ehrenamtliche Bürgerprojekte die besten auszuwählen. Es konnten jedoch nicht alle Projekte mit den 20.000 Euro vom Land Rheinland-Pfalz und den 5.000 Euro von den kommunalen Gebietskörperschaften der Region in voller Höhe finanziert werden. "Die LAG musste auf Grund der begrenzten Mittel eine Kürzung vornehmen. Wieder war es nicht einfach, die Projekte zu kürzen, da bei allen unheimlich viel ehrenamtliches Engagement dahintersteht", macht Philipp Goßler als Geschäftsführer der LAG Mosel die Schwierigkeit der Projektauswahl deutlich.

554.000 stehen für Projekte zur Verfügung

Ebenfalls von der LAG beschlossen wurde der nächste Förderaufruf: Rund 544.000 Euro stehen diesmal für Projekte zur Verfügung. Bewerben können sich alle Interessierten mit einer Projektskizze bis zum 1. September. Weitere Infos dazu gibt es hier. "Bisher stehen die Chancen für Projekte sehr gut, beim aktuellen Förderaufruf auch in den Genuss von Fördermitteln zu kommen", ermutigt Goßler alle Interessierten, sich bei der LAG-Geschäftsstelle zu melden. "Thematisch müssen sich alle Projekte unter die drei weitgefassten Leitthemen 'Landschaft und Produkte', 'Dörfer und Kultur' sowie 'Tourismus und Freizeit' einordnen lassen", erläutert Vorsitzende Christiane Horsch. So können neben öffentlichen Projekten, zum Beispiel zur Neugestaltung von Ortskernen oder zur Sicherung der Daseinsvorsorge, auch Projekte privater touristischer Leistungsträger zum Zuge kommen.

Fördermöglichkeiten persönlich besprechen

Die beste Möglichkeit zur Klärung der Förderfähigkeit und der Rahmenbedingungen bietet sich im persönlichen Gespräch mit der Geschäftsstelle. Diese steht als Ansprechpartner zur Verfügung. Möglicherweise ergeben sich für gute Ideen zum Wohle der Region auch andere Finanzierungmöglichkeiten. Auch hierbei steht die Geschäftsstelle der LAG mit Rat und Tat zu Seite.