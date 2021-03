Landtagswahl 2021: Erste Hochrechnung

Im Gespräch mit dem Wochenspiegel betonte der OB: "Alles hat funktioniert. Wir hatten keine Ausfälle unter den 722 Wahlhelfern und -helferinnen. Das ist nicht normal und unterstreicht die hohe Motivation der zahlreichen Helfer und Helferinnen. Wir können festhalten, dass die Hygienemaßnahmen in den 67 Urnenwahllokalen eingehalten und die Wahlen überall reibungslos abgehalten werden konnten. Besonders erfreulich war der hohe Anteil an jungen Menschen - Studierende und Auszubildende der Stadtverwaltung - die sich als Wahlhelfer zur Verfügung gestellt haben. Das zeigt deutlich, dass sich die Mitarbeiter in der Verwaltung mit den Wahlen identifizieren auch wenn gerade an solchen Abenden deutlich wird, dass Demokratie Arbeit macht und nicht umsonst zu haben ist", so der Oberbürgermeister gegenüber dem Wochenspiegel.

Dreyer führt im Wahlkreis 25 (Stadt Trier)

Im Wahlkreis 25 (Stadt Trier) lag nach Auszählungsstand um 20.15 Uhr Malu Dreyer mit über 46 Prozent deutlich vor ihren Konkurrenten Thorsten Wollscheid (CDU) mit knapp 16 Prozent und Anja Andrea Reinermann-Matatko (Grüne) mit 13,5 Prozent.

Im Wahlkreis 24

15,7 % 2.836 Frisch, Michael AfD 7,1 % 1.285 Schneider, Tobias FDP 4,2 % 758 Reinermann-Matatko, Anja Andrea GRÜNE 13,5 % 2.441 Theiß, Julian DIE LINKE 5,1 % 914 Rinnen, Rudolf FREIE WÄHLER 3,9 % 711 Dr. Schmidt, Martin Die PARTEI 2,8 % 509 Dr. med. Moritz Ingrid Moritz

Unsere Grafik zeigt die Zahlen nach Auszählung von gut der Hälfte der Stimmbezirke (Stand 14. März, 19.23 Uhr).