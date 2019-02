Bei der Kontrolle des Sattelzuges mit osteuropäischer Zulassung stellten die Polizisten unter anderem fest, dass die Abgasnachbehandlungsanlage (AdBlue-Anlage) manipuliert wurde. Der Sattelzug wurde in eine Fachwerkstatt gebracht. Neben Mängeln an der AdBlue-Einrichtung wurden auch Mängel an der Bremsanlage festgestellt. So waren die beiden vorderen Bremsscheiben gerissen, so dass sie jederzeit hätten brechen können. Das Prüfurteil: verkehrsunsicher. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Den 45-jährigen Fahrer und den Halter des LKW erwarten eine Anzeige sowie eine Geldbuße.

